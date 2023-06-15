Другий етап "єВідновлення". Стало відомо, коли почнеться розгляд заяв на компенсацію за знищене житло

Розгляд заяв на компенсацію за знищене житло в рамках програми "єВідновлення" має розпочатися з 15 серпня. Про це повідомила народна депутатка від партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Зазначається, що подати заяву можна буде в електронній формі через "Дію", починаючи з 15 липня 2023 року.

Нагадаємо, 10 травня в Україні стартував перший етап програми "єВідновлення". Йдеться про надання громадянам до 200 тис. грн на відновлення помешкань, які отримали незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і досі не були відремонтовані. Гроші можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт, а також на послуги підрядників.

Наприкінці травня премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив про запуск другого етапу "єВідновлення", який передбачає виплату компенсацій за зруйноване житло внаслідок війни. Кошти можна буде витратити на: