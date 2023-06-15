Второй этап "єВідновлення". Стало известно, начнут рассматривать заявления на компенсацию за уничтоженное жилье

Рассмотрение заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье в рамках программы "єВідновлення" должно начаться с 15 августа. Об этом сообщила народная депутат от партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Отмечается, что подать заявление можно будет в электронной форме через "Дію", начиная с 15 июля 2023 года.

Напомним, 10 мая в Украине стартовал первый этап программы "єВідновлення". Речь идет о предоставлении гражданам до 200 тыс. грн на восстановление жилья, которое получило незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и до сих пор не было отремонтировано. Деньги можно использовать на приобретение строительных материалов, оплату строительных работ, а также услуги подрядчиков.

В конце мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о запуске второго этапа "єВідновлення", который предусматривает выплату компенсаций за разрушенное жилье в результате войны. Средства можно будет потратить на: