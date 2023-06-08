"єВідновлення". Первые украинцы уже получают компенсации на ремонт жилья, – Кубраков

Первые восемь украинцев уже получают денежную компенсацию на ремонт поврежденного жилья, предусмотренные программой "єВідновлення". Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, передает "Интерфакс-Украина".

По словам чиновника, сейчас идет работа над компенсациями за уничтоженное жилье.

"Считаем, что люди уже должны начинать получать компенсацию, чтобы иметь возможность построить новое жилье", – сказал он.

Напомним, 10 мая в Украине стартовал первый этап программы "єВідновлення" . Речь идет о предоставлении гражданам до 200 тыс. грн на восстановление жилья, которое получило незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и до сих пор не было отремонтировано. Деньги можно использовать на приобретение строительных материалов, оплату строительных работ, а также услуги подрядчиков.

В конце мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине запускают второй этап программы "єВідновлення", который предусматривает выплату компенсаций за разрушенное жилье в результате войны. Тогда Кабинет министров утвердил постановление и формулу, по которой будут выплачиваться соответствующие средства.