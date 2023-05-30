Компенсації за зруйноване житло. Уряд запускає другий етап програми "єВідновлення"

В Україні запускають другий етап програми "єВідновлення", який передбачає виплату компенсацій за зруйноване житло внаслідок війни. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Кабінет міністрів затвердив постанову та формулу, за якою виплачуватиметься відповідна компенсація.

Кошти можна буде витратити на:

будівництво будинку (в такому випадку виплата відбуватиметься безпосередньо на рахунок);

придбання квартири, іншого житлового приміщення з використанням житлового сертифікату.

Розмір компенсації розраховуватиме комісія за спеціальною формулою, яка враховуватиме регіон розташування знищеного об’єкта, рік забудови, площу тощо.

"Передбачаємо також принцип, що розмір компенсації встановлюється на рівні не нижче вартості будівництва житла відповідної площі згідно з його місцезнаходженням", – висловився очільник уряду.

Він розповів, що уряд зібрав уже близько 62 млрд грн у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії.

"Цих коштів вистачить для першого етапу виплат: як на допомогу на ремонти, так і на видачу житлових сертифікатів. Адже, за оцінками Світового банку, на першочергове відновлення майна Україні потрібно 1,9 млрд доларів. Далі працюємо з нашими міжнародними партнерами, аби мобілізувати всю необхідну суму", – сказав Шмигаль.

Крім того, уряд ухвалив зміни до програми "єВідновлення", дозволивши подавати заявки у Центрах надання адміністративних послуг чи органах соцзахисту у громадах. Таким чином подати запит на отримання компенсації зможуть ті, хто не має смартфона чи додатку "Дія".

Нагадаємо, 10 травня в Україні стартував перший етап програми "єВідновлення". Йшлося про надання громадянам до 200 тис. грн на відновлення помешкань, які отримали незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і досі не були відремонтовані. Детальніше про це читайте в матеріалі delo.ua.