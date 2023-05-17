В ООН порахували, скільки Україні потрібно коштів на відновлення

411 млрд дол Україні знадобляться для відновлення інфраструктури, яка постраждала від російської агресії. Такі розрахунки ООН опублікувала у доповіді "Світова економічна ситуація та її перспективи".

В Організації об’єднаних націй підкреслили, що в 2022 році Україна втратила частину своїх промислових потужностей та енергетичної інфраструктури, зокрема. через це економіка країни скоротилася на 29,1%.

“Довгострокові перспективи залежать від тривалості та інтенсивності війни та здатності країни профінансувати відновлення, оцінна вартість якого підвищилася до 411 млрд доларів", - зазначили в ООН.

За прогнозами ООН, попри зовнішню фінансову допомогу, у 2023 році економіка в Україні перебуватиме у стагнації.

Раніше ЄБРР оцінив відновлення України в $250 мільярдів. У звіті зазначається, що лище 29 % економік світу, які вийшли зі збройного конфлікту відновлюють довоєнний рівень ВВП протягом п’яти років.

Нагадаємо, що Світовий банк оновив оцінку коштів, які знадобляться Україні для відновлення та реконструкції, до 411 млрд доларів.

У вересні 2022 року установа зробила прогноз у 349 млрд доларів, виходячи зі збитків, завданих Україні протягом трьох місяців повномасштабної агресії Росії. Тепер враховано фінансову шкоду за рік війни.

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що до суми завданої шкоди та потреб на відновлення наразі не внесли дані про втрати інфраструктури, житла та бізнесу на окупованих територіях.

Зазначимо, у Гаазі створять спеціальний реєстр руйнувань, які спричинила російська агресія проти України. Це необхідно для того, щоб в майбутньому Україна отримала компенсацію від Росії.