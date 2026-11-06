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Bershka, Pull&Bear та Stradivarius закривають магазини в одному з обласних центрів

Bershka
У Черкасах закриють магазини Bershka, Pull&Bear та Stradivarius / Depositphotos

В одному з найбільших торговельно-розважальних центрів Черкас, ТРЦ “Любава”, планують закрити магазини популярних брендів Bershka, Pull&Bear та Stradivarius, що належать іспанському ритейл-гіганту Inditex.

Як пише Dilo, про майбутні зміни розповів директор ТРЦ Олександр Чорний у коментарі місцевому виданню "18000".

За його словами, таке рішення пов'язане із глобальною зміною стратегії ритейлера, а не виключно зі специфікою українського ринку.

Компанія Inditex наразі трансформує свої принципи роботи по всьому світу та оптимізує мережу, скорочуючи кількість фізичних точок, зокрема аналогічні процеси зараз проходять і на ринку Китаю.

Адміністрація черкаського ТРЦ була завчасно поінформована про вихід брендів, адже іспанська сторона попередила про розірвання договору оренди ще пів року тому. Попередньо відомо, що магазини Bershka, Pull&Bear та Stradivarius припинять свою роботу в черкаському комплексі у лютому 2027 року.

Поки що керівництво ТРЦ не розголошує, які саме оператори займуть вивільнені площі, проте запевняє, що це стане "приємним сюрпризом для відвідувачів".

Що відомо про Inditex

Inditex — іспанська компанія, яка володіє мережами магазинів одягу та аксесуарів. До складу компанії, представленої в Україні, входять бренди Zara, Zara Home, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho, LEFTIES та Massimo Dutti.

24 лютого 2022 року Inditex повністю закрив усі торгові точки в Україні та призупинув онлайн-торгівлю через міркування безпеки

Відтоді Inditex припинила доставляти товари до України, але продовжувала платити податки та заробітну плату своїм 1000 українським працівникам. Також Inditex зберігала свої договори оренди з орендодавцями під час закриття магазину, але не розголошувала, на яких умовах.

Бренди однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп в індустрії моди Inditex офіційно повернулися в Україну у березні 2024 року. 

Автор:
Тетяна Бесараб

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