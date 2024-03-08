Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho офіційно повертаються в Україну, - МЗС

Бренди однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп в індустрії моди Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home офіційно повертаються в Україну.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Зазначається, що на доручення президента України з 2022 року МЗС веде системну роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок через початок повномасштабної війни РФ, задля відновлення їхньої роботи в Україні.

"Повернення Inditex є наступним кроком після відновлення роботи McDonald’s, H&M та інших", - підкреслили в МЗС.

Там додали, що повернення великих міжнародних компаній на український ринок створює нові робочі місця, надає їм доступ до якісних товарів і послуг, підтримує економіку України в часи війни та поглиблює її інтеграцію у світову економіку, зміцнює довіру міжнародного бізнесу та інвесторів у нашу державу та її перемогу.

Нагадаємо, всі магазини компанії Inditex, серед яких були бренди Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka, були зачинені 24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення Росії.

Відтоді Inditex припинила доставляти товари до України, але продовжувала платити податки та заробітну плату своїм 1000 українським працівникам. Також Inditex зберігала свої договори оренди з орендодавцями під час закриття магазину, але не розголошує, на яких умовах.

Коли відкриють магазини

Раніше Financial Times писало, що Zara готується до відкриття магазинів в Україні, які вона закрила після початку повномасштабного вторгнення.

Це важливий крок, який підкреслює крихку "нову нормальність" життя в декількох українських містах. Компанія Inditex вже повідомила орендодавців, що на початку квітня в Україні після дворічної паузи почнуть відкриватися магазини популярного бренду одягу.

Іспанський ритейлер планує відкрити 50 із 84 магазинів в Україні. Робота буде відновлюватись поступово – спочатку відкриються 20 магазинів, серед них три – в торгових центрах Києва. Терміни відкриття інших магазинів ще не визначені.

34 магазини, які залишаться закритими, знаходяться в південних та східних областях України, які безпосередньо постраждали від війни, де український уряд заборонив комерційну діяльність.

У компанії підкреслили, що Inditex надаватиме пріоритет безпеці співробітників і клієнтів і адаптуватиме свої плани до ринкових обставин. Деякі українські співробітники вже відправлені на навчання до Польщі для підготовки до повернення на роботу.