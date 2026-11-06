Українські оборонні компанії можуть долучитися до проєктів SAFE на €21 млрд

Українські оборонні підприємства мають високі шанси долучитися до спільних виробничих проєктів із країнами ЄС у межах програми SAFE. За словами президента Володимира Зеленського, у програмі наразі залишається близько €21 млрд, частину яких партнери можуть використати для спільного виробництва з Україною.

Про це інформує Dilo з посиланням на інтерв’ю президента України Володимира Зеленського, пише "Укрінформ".

“Ми проговорюємо питання програми SAFE, там зараз залишився 21 млрд євро, і є позитивні сигнали, як використовувати ці гроші іншими країнами в копродакшені з Україною”, — сказав Зеленський.

Президент висловив сподівання, що цей напрям співпраці надалі розширюватиметься.

SAFE — європейський інструмент фінансування оборони обсягом до €150 млрд. Він передбачає пільгові кредити країнам ЄС на спільні закупівлі озброєння та розвиток оборонного виробництва.

Українські компанії можуть долучатися до таких проєктів як виробники та партнери європейських оборонних підприємств.

Нагадаємо, раніше Європейська комісія заявила, що ЄС планує спрямувати щонайменше €10 млрд на спільні оборонно-промислові проєкти з Україною. Фінансування також планували забезпечити із залишків програми SAFE, щоб країни ЄС могли розміщувати замовлення в українських виробників і запускати спільне виробництво.