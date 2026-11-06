Украинские оборонные компании могут присоединиться к проектам SAFE на €21 млрд

У украинских оборонных предприятий высокие шансы присоединиться к совместным производственным проектам со странами ЕС в рамках программы SAFE. По словам президента Владимира Зеленского, в программе остается около €21 млрд, часть которых партнеры могут использовать для совместного производства с Украиной.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского, пишет "Укринформ".

"Мы проговариваем вопросы программы SAFE, там сейчас остался 21 млрд евро, и есть положительные сигналы, как использовать эти деньги другими странами в копродакшене из Украины", - сказал Зеленский.

Президент выразил надежду, что это направление сотрудничества будет расширяться.

SAFE — европейский инструмент финансирования обороны в размере €150 млрд. Он предусматривает льготные кредиты странам ЕС на совместные закупки вооружения и развитие оборонного производства.

Украинские компании могут приобщаться к таким проектам, как производители и партнеры европейских оборонных предприятий.

Напомним, ранее Европейская комиссия заявила, что ЕС планирует направить, по меньшей мере, €10 млрд на совместные оборонно-промышленные проекты с Украиной. Финансирование также планировалось обеспечить из остатков программы SAFE, чтобы страны ЕС могли размещать заказы у украинских производителей и запускать совместное производство.