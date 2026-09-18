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ЕС направит минимум 10 млрд евро на совместные оборонно-промышленные инициативы с Украиной

флаги ЕС
ЕС направит минимум 10 млрд евро на совместные оборонно-промышленные инициативы с Украиной / Shutterstock

Европейский Союз планирует направить, по меньшей мере, 10 млрд евро на финансирование новых совместных оборонно-промышленных проектов с Украиной за счет остатков средств программы SAFE.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на данные "Укринформ" и заявление представителя Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе.

По словам представителя Еврокомиссии, запуск новой программы совместных инициатив ранее анонсировала президент ЕК Урсула фон дер Ляен. Озвученная сумма в 10 млрд евро является минимально гарантированным порогом на текущий момент, однако окончательный объем бюджета будет зависеть от процедуры финализации последних кредитных соглашений в рамках SAFE, включая утверждение соответствующего плана Венгрии.

Ренье объяснил, что механизм использования ресурсов будет сохранять базовую логику фонда SAFE: кредиты будут оформлять страны-члены блока, однако украинские предприятия будут участвовать в совместных производствах и смогут в полной мере извлекать выгоду от привлеченного финансирования.

Напомним, Украина получила 3,3 млрд евро от ЕС на закупку дронов и ракет. Финансовый транш поступил в рамках действующей кредитной программы Ukraine Support Loan для срочного покрытия оборонных нужд Сил обороны Украины.

Автор:
Максим Кольц

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