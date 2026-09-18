Украина получила 3,3 млрд евро от ЕС на закупку дронов и ракет

Украина получила очередной финансовый транш от Европейского Союза в размере 3,3 млрд. евро в рамках кредитной программы Ukraine Support Loan.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

По словам главы правительства, привлеченные средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей украинской армии, в частности на закупку ракет и беспилотников.

Он выразил благодарность президентке Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, всей Европейской комиссии и государствам-членам блока за последовательную финансовую поддержку и укрепление возможностей сил обороны Украины.

Напомним, ранее Еврокомиссия одобрила выделение Украине кредита в размере 6,1 млрд евро на закупку дронов и ракет для систем Patriot. Решение было принято для срочного покрытия потребностей противовоздушной обороны страны.