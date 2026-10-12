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Военным упростят постановку на квартирный учет: правительство подало законопроект

Военным упростят постановку на квартирный учет
Военным упростят постановку на квартирный учет

Военнослужащим хотят разрешить становиться на квартирный учет по месту прохождения службы независимо от того, где зарегистрировано или задекларировано их место жительства. Соответствующий законопроект Кабинет Министров одобрил и направил в Верховную Раду.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение премьер-министра Сергея Корецкого.

Военнослужащие не могут зарегистрировать место жительства по адресу воинской части. В то же время, большинство из них не имеют жилья по месту прохождения службы, где могли бы зарегистрироваться.

Поэтому они не могут стать на квартирный учет по месту службы.

Предложенный правительством законопроект должен устранить это препятствие. Для постановки на квартирный учет больше не будет иметь значения, где зарегистрировано или задекларировано место жительства военнослужащего.

Теперь документ должен быть рассмотрен Верховной Радой.

Напомним, в 2026 году Министерство обороны обновило размеры компенсации за аренду жилья для военнослужащих, не обеспеченных собственным жильем по месту прохождения службы.

Автор:
Татьяна Гойденко

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