Військовим спростять постановку на квартирний облік: уряд подав законопроєкт

Військовослужбовцям хочуть дозволити ставати на квартирний облік за місцем проходження служби незалежно від того, де зареєстроване або задеклароване їхнє місце проживання. Відповідний законопроєкт Кабінет Міністрів схвалив і направив до Верховної Ради.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Сергія Корецького.

Наразі військовослужбовці не можуть зареєструвати місце проживання за адресою військової частини. Водночас більшість із них не мають житла за місцем проходження служби, де могли б зареєструватися.

Через це вони не можуть стати на квартирний облік за місцем служби.

Запропонований урядом законопроєкт має усунути цю перешкоду. Для постановки на квартирний облік більше не матиме значення, де саме зареєстроване або задеклароване місце проживання військовослужбовця.

Тепер документ має розглянути Верховна Рада.

Нагадаємо, у 2026 році Міністерство оборони оновило розміри компенсації за оренду житла для військовослужбовців, які не забезпечені власним житлом за місцем проходження служби.