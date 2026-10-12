RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,89

+0,04

EUR

50,31

+0,18

Готівковий курс:

USD

45,16

45,02

EUR

50,90

50,65

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Сенатори США вимагають від Трампа скасувати угоду з РФ щодо дизеля

сенат США
Сенатори США вимагають від Трампа скасувати угоду з РФ щодо дизеля / Depositphotos

Сім сенаторів США від Республіканської та Демократичної партій закликали президента Дональда Трампа негайно скасувати рішення, яке дозволяє імпорт російського дизельного пального. Вони заявляють, що воно суперечить ухваленій Конгресом у 2022 році забороні на імпорт російських енергоносіїв та забезпечує Москві додаткові доходи під час війни проти України.

Про це інформує Dilo з посиланням на Рolitico.

"Рішення президента Трампа дозволити імпорт російського дизельного палива до США прямо суперечить цьому закону", – йдеться у заяві.

Сенатори також наголосили, що адміністрація не проконсультувалася з Конгресом та не надала пояснень, які б обґрунтовували таке рішення відповідно до вимог законодавства.

Заяву підписали четверо республіканців – Сьюзен Коллінз, Ліза Мурковскі, Том Тілліс та Джон Кертіс, а також демократи Джинн Шахін, Річард Блюменталь і Рон Вайден.

Сенатори вимагають від адміністрації "негайно змінити курс", наголошуючи, що Сполучені Штати не повинні забезпечувати Росії додаткове фінансування під час її війни проти України.

Нагадаємо, суперечка виникла після того, як Трамп оголосив про домовленість із Путіним щодо постачання сотень тисяч тонн дизельного пального на американський та світовий ринки.

Після цього Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, яка дозволяє імпорт російського дизельного пального до Сполучених Штатів до квітня 2027 року.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності