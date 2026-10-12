Сенатори США вимагають від Трампа скасувати угоду з РФ щодо дизеля

Сім сенаторів США від Республіканської та Демократичної партій закликали президента Дональда Трампа негайно скасувати рішення, яке дозволяє імпорт російського дизельного пального. Вони заявляють, що воно суперечить ухваленій Конгресом у 2022 році забороні на імпорт російських енергоносіїв та забезпечує Москві додаткові доходи під час війни проти України.

Про це інформує Dilo з посиланням на Рolitico.

"Рішення президента Трампа дозволити імпорт російського дизельного палива до США прямо суперечить цьому закону", – йдеться у заяві.

Сенатори також наголосили, що адміністрація не проконсультувалася з Конгресом та не надала пояснень, які б обґрунтовували таке рішення відповідно до вимог законодавства.

Заяву підписали четверо республіканців – Сьюзен Коллінз, Ліза Мурковскі, Том Тілліс та Джон Кертіс, а також демократи Джинн Шахін, Річард Блюменталь і Рон Вайден.

Сенатори вимагають від адміністрації "негайно змінити курс", наголошуючи, що Сполучені Штати не повинні забезпечувати Росії додаткове фінансування під час її війни проти України.

Нагадаємо, суперечка виникла після того, як Трамп оголосив про домовленість із Путіним щодо постачання сотень тисяч тонн дизельного пального на американський та світовий ринки.

Після цього Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, яка дозволяє імпорт російського дизельного пального до Сполучених Штатів до квітня 2027 року.