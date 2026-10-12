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Сенаторы США требуют от Трампа отменить соглашение с РФ по дизелю

сенат США
Сенаторы США требуют от Трампа отменить соглашение с РФ по дизелю / Depositphotos

Семь сенаторов США от Республиканской и Демократической партий призвали президента Дональда Трампа немедленно отменить решение, разрешающее импорт российского дизельного горючего. Они заявляют, что оно противоречит принятому Конгрессом в 2022 году запрету на импорт российских энергоносителей и обеспечивает Москве дополнительные доходы во время войны против Украины.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Rolitico.

"Решение президента Трампа разрешить импорт российского дизельного топлива в США прямо противоречит этому закону", – говорится в заявлении.

Сенаторы также подчеркнули, что администрация не проконсультировалась с Конгрессом и не предоставила объяснений, которые обосновывали бы такое решение в соответствии с требованиями законодательства.

Заявление подписали четверо республиканцев – Сьюзен Коллинз, Лиза Мурковски, Том Тиллис и Джон Кертис, а также демократы Джинн Шахин, Ричард Блюменталь и Рон Вайден.

Сенаторы требуют от администрации "немедленно изменить курс", отмечая, что Соединенные Штаты не должны обеспечивать России дополнительное финансирование во время войны против Украины.

Напомним, спор возник после того, как Трамп объявил о договоренности с Путиным по поставкам сотен тысяч тонн дизельного горючего на американский и мировой рынки.

После этого Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, разрешающую импорт российского дизельного горючего в Соединенные Штаты до апреля 2027 года.

Автор:
Татьяна Гойденко

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