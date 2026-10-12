Трамп давит на Зеленского из-за ударов по российским НПЗ: чем это грозит Украине

Президент США Дональд Трамп усиливает давление на Владимира Зеленского из-за украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. На фоне подготовки к промежуточным выборам в США Вашингтон стремится снизить цены на горючее и продвигает идею энергетического перемирия между Киевом и Москвой.

Как пишет Dilo, об этом информирует Bloomberg.

Трамп требует прекратить удары по российским НПЗ

Трамп объявил об "энергетическом перемирии" между Украиной и Россией, а также призвал Киев прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Зеленский заявил, что Украина готова поддержать остановку огня, если на него согласится и Москва. Киев ожидает от Вашингтона подробности договоренности.

Накануне Трамп подверг критике Зеленского и намекнул, что ему стоит покинуть пост президента. Напряженность усилилась после договоренности США с Владимиром Путиным по экспорту российского дизельного горючего.

Во время переговоров в Майами американские представители подчеркнули, что Вашингтон обеспечивает Украину оружием и разведданными, поэтому Киев не должен наносить удары, которые могут влиять на цены для американских потребителей. Украинская сторона восприняла эти слова как возможный сигнал об ограничении разведывательной поддержки, сообщает Bloomberg.

Какие риски для Украины

Украина зависит от американских систем вооружения и разведывательной информации. В частности, украинская армия нуждается в ракетах-перехватчиках для систем Patriot, которые используют для борьбы с баллистическими ракетами.

По оценке экспертов США могут ограничить передачу части разведывательных данных, необходимых для планирования ударов по российским НПЗ. Прекращение снабжения американского оружия через программу PURL также создало бы серьезные проблемы, поскольку Европа не может полностью компенсировать такие поставки.

В то же время вероятность отключения Украины от спутниковой связи Starlink оценивается как низкая.

Украина сталкивается с дефицитом финансирования

Россия продолжает массированные атаки. По словам Зеленского, в течение одной недели российские войска применили около 1450 управляемых авиабомб, 75 ракет и более 1640 ударных беспилотников.

Параллельно Украина сталкивается с финансовыми трудностями. По оценкам Международного валютного фонда, в 2027 году дефицит финансирования страны превысит $30 млрд.

На этой неделе Верховная Рада должна рассмотреть законодательные изменения, необходимые для дальнейшей помощи от ЕС и МВФ. Они предусматривают, в частности, закрытие налоговых лазейок и усиление контроля над политически значимыми лицами.

На этом фоне новое обострение отношений с Трампом может усугубить положение Киева. Бывшая советница по России в Совете национальной безопасности США Фиона Гилл предупреждает, что вмешательство американского президента во внутреннюю политику Украины может нанести стране значительный вред.

Соглашение Трампа с Путиным о поставках российского дизеля

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что провел "чрезвычайно успешный разговор" с российским лидером Владимиром Путиным и договорился с ним о поставка нескольких миллионов тонн дизельного топлива из РФ.

На фоне этого Министерство финансов США объявило, что по доверенности Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию для разрешения поставки российского дизельного топлива на глобальный рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот шаг США "очевидной слабостью, играющей на Россию", а также подверг критике то, что это произошло на фоне украинско-американских переговоров о мире.

10 октября издание Axios писало, что администрация президента США Дональда Трампа усилила давление на Украину из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американская сторона хочет, чтобы Киев прекратил подобные атаки в одностороннем порядке, а украинский чиновник утверждает, что в ходе переговоров прозвучала даже угроза прекратить передачу американских разведданных.

11 октября Дональд Трамп заявил о якобы начало "энергетического перемирия", утверждая, что Украина и РФ дали согласие на прекращение ударов. Владимир Зеленский назвал это заявление "новостью" и подчеркнул, что Киев готов к такому шагу, если его реально выполнит Москва.