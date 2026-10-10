США могли пригрозить Украине прекращением передачи разведданных из-за ударов по НПЗ РФ

Администрация президента США Дональда Трампа усилила давление на Украину из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американская сторона хочет, чтобы Киев прекратил подобные атаки в одностороннем порядке, а украинский чиновник утверждает, что в ходе переговоров прозвучала даже угроза прекратить передачу американских разведданных.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Axios .

По словам американского чиновника, решение Трампа договариваться с Россией по поводу дизельного горючего было принято после того, как президент Украины Владимир Зеленский якобы проигнорировал около шести просьб Вашингтона прекратить удары по российским НПЗ.

В Белом доме обеспокоены тем, что эффективные украинские атаки сократили российское производство горючего, способствовали ограничению его экспорта и дополнительно давят на мировые цены. По словам собеседника Axios, это уже отражается и на американских потребителях.

Зеленский, по данным издания, предлагал другую модель: Украина готова прекратить удары по российским НПЗ, если Москва в ответ перестанет атаковать украинские электростанции.

Однако американский чиновник заявил, что Трамп не считает украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы равнозначными ударам РФ по украинской энергосети и хочет одностороннего прекращения атак со стороны Киева.

Тема стала одним из острейших моментов восьмичасовых переговоров в Майами с участием Стива Виткоффа и Джареда Кушнера и украинской делегации.

По словам украинского чиновника, американские представители дали понять, что Трамп может прекратить предоставление Украине разведывательной информации, если Киев продолжит игнорировать просьбы по НПЗ.

Американский чиновник возразил, что речь шла о прямой угрозе. По его версии, Виткофф и Кушнер лишь отметили, что США остаются важным партнером Украины, предоставляют боеприпасы и разведданные, поэтому ожидают, что Киев не будет осуществлять действий, которые вредят американским потребителям.

Параллельно Вашингтон обсуждает с Москвой энергетические договоренности, которые должны увеличить топливо и снизить цены. Сам Зеленский назвал договоренность Трампа с Путиным по поводу дизеля "несправедливой и нечестной".

Несмотря на конфликт вокруг НПЗ, переговоры в Майами касались и предстоящего мирного соглашения. Стороны обсуждали гарантии безопасности Украины, послевоенное финансирование восстановления и армии, бюджетный дефицит, перспективу вступления в ЕС и будущие отношения с НАТО.

Напомним, в сентябре Дональд Трамп уже призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ, связав атаки с дефицитом дизельного горючего и ростом цен на мировом рынке.

Кроме того, вчера Трамп провел переговоры с Владимиром Путиным, по итогам которых заявил о договоренностях по масштабному экспорту российского дизельного топлива на рынок США и мира, после чего Минфин США приостановил действие санкций.