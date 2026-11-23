Датский производитель конструкторов Lego A/S планирует в течение следующих семи лет инвестировать до 1 миллиарда евро (1,1 миллиарда долларов) в строительство нового завода в Португалии, чтобы удовлетворить растущий спрос в Европе. Будущее предприятие в городе Эштаррежа площадью 115 тысяч квадратных метров создаст более 1 000 рабочих мест и станет второй по величине иностранной инвестицией в новое производство в истории страны.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Запуск производства на новом заводе намечен на 2030 год, причем предприятие должно стать самым технологичным в сети компании благодаря внедрению систем искусственного интеллекта и комплексной автоматизации для достижения наивысшего объема выпуска продукции с квадратного метра.

Компания избрала Португалию из-за квалифицированной рабочей силы, роста экономики и поддержки со стороны национальных и местных властей, а в ближайшие месяцы Lego планирует подать заявку на получение стандартных государственных инвестиционных стимулов.

Глобальная экспансия Lego и инвестиционный климат в Португалии

За последние два десятилетия выручка Lego выросла в десять раз, а сам производитель продолжает отвоевывать долю рынка у конкурентов Hasbro Inc. и Mattel Inc. Кроме действующих фабрик в Дании, Венгрии и Чехии, открытие производства на юге Европы позволит сократить сроки доставки и обеспечить взаимоподдержку европейских площадок компании.

Стратегия приближения производства к покупателям. Из-за логистических сбоев последних лет, в частности пандемии и кризиса судоходства в Суэцком канале, Lego размещает заводы ближе к ключевым рынкам — компания уже строит фабрику в американском штате Вирджиния с запуском в 2027 году, расширила мощности в мексиканском Монтеррее и открыла производство во Вьет.

Иностранные инвестиции в Португалию. Португальская экономика, рост которой по прогнозу Банка Португалии в 2026 году ускорится до 2,3% по сравнению с 1,9% годом ранее, активно привлекает масштабные промышленные проекты, в частности, китайский производитель аккумуляторов CALB в прошлом году начал строительство завода стоимостью 2,1 миллиарда евро к югу от Лиссабона.

Напомним, ранее сообщалось, что Lego требует миллион гривен с украинского ФЛП из-за копий машинок. Тогда датская компания начала судебный процесс против украинского предпринимателя, продававшего игрушечные конструкторы через интернет-магазин.