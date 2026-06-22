Lego требует миллион гривен с украинского ФЛП из-за копий машинок

Датская компания Lego начала судебный процесс против украинского ФЛП, реализуемого игрушечными конструкторами через интернет-магазин.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Dev.ua.

Производитель обвиняет предпринимателя в нарушении прав интеллектуальной собственности, требует изъятия и уничтожения контрафактного товара, а также выплаты денежной компенсации.

Хозяйственный суд города Киева постановлением от 11 июня 2026 уже открыл производство по этому делу.

Предмет спора

Юристы корпорации Lego обнаружили, что на страницах украинского интернет-магазина podarok.in.ua массово продавались конструкторы, полностью копирующие оригинальную линейку Lego TECHNIC.

Конструктор Porsche GT3 RS, продающийся на podarok.in.ua. Скриншот: Dev.ua

Оригинал Lego TECHNIC. Скриншот: Dev.ua

Помимо воспроизведения самих моделей подделки распространялись в упаковках, незаконно копирующих уникальный и защищенный авторским правом художественный дизайн оригинальной продукции датского бренда.

В заявлении фигурируют пять топовых и самых дорогих моделей автомобильных серий, среди которых конструкторы Porsche GT3 RS, Bugatti Chiron, Porsche 911 RSR, Land Rover Defender, а также Lamborghini Sian.

Финансовые требования Lego

Lego просит столичный суд полностью запретить предпринимателю использовать дизайн коробок LEGO TECHNIC на веб-ресурсе и прекратить дальнейшую продажу этих игрушек.

Также истец настаивает на полном изъятии у ФЛП и дальнейшей утилизации всех имеющихся экземпляров указанных конструкторов.

С финансовой точки зрения, Lego требует взыскать с предпринимателя в свою пользу компенсацию в размере 1 164 800 гривен. Дополнительно истец просит наложить на ответчика 10% штраф в размере 116 480 гривен, который в случае удовлетворения иска будет направлен непосредственно в государственный бюджет Украины.

Суд принял решение рассматривать дело по правилам общего искового производства. Первое подготовительное заседание по делу назначено на 13 августа 2026 года. У украинского предпринимателя есть 15 дней с момента вручения определения для предоставления своего отзыва на исковое заявление.

Если ответчик не воспользуется этим правом, суд рассмотрит дело исключительно по материалам и доказательствам, предоставленным компанией Lego.

Напомним, большинство украинцев хорошо знают, что такое "контрафакт", но не видят криминала в покупке реплик. При этом только треть граждан способна уверенно отличить оригинальный товар от копии брендов .