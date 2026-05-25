Украинцы массово покупают подделки одежды и духов из-за неспособности распознать копию – исследование
Большинство украинцев хорошо знают, что такое "контрафакт", но не видят криминала в покупке реплик. При этом всего треть граждан способна уверенно отличить оригинальный товар от копии брендов.
Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом экономических исследований (ИЭД).
Около 92% респондентов заявили, что знакомы с понятием "контрафакт", а 85% правильно отличили его от контрабанды.
Однако за этими высокими показателями осведомленности скрывается существенный пробел: только 32% опрошенных признают реплику контрафактной продукцией.
Каждый второй – покупатель контрафакта
По данным исследования, у 62% участников опроса есть личный опыт приобретения копий или реплик известных брендов. При этом уверенно отличить оригинал от подделки может только 27% граждан.
Еще 64% сомневаются в собственных знаниях, а 9% откровенно признали, что не увидят разницу между ними.
Главным мотивом покупки неоригинальных товаров является цена (33% ответов), тогда как сам бренд как самостоятельный фактор имеет минимальное влияние только 2%.
Распределение между потребительскими стратегиями оказалось почти равным: 41% предпочитают дорогостоящий оригинал, 37% — качественную и значительно более дешевую копию, а еще 22% не определились с выбором.
Для 58% опрошенных информация об оригинальности товара действительно влияет на решение при покупке. И хотя 35% откажутся купить реплику, 29% готовы сознательно приобрести неоригинальный товар, а еще 36% не имеют четкой позиции на этот счет.
Что подделывают чаще всего
По представлениям самих потребителей, наиболее распространенными объектами копирования являются:
- одежда (78%),
- духи и косметика (73%),
- обувь (65%),
- алкогольные напитки (56%),
- кожгалантерея (42%),
- фармацевтические препараты (40%),
- бытовая электроника (25%),
- продукты питания (21%),
- ювелирные изделия (19%),
- автомобильные запчасти (18%).
Откуда украинцы узнают об отличиях между оригиналом и подделкой
Основным источником информации об отличиях между оригиналом и копией является интернет – на него возлагаются 85% респондентов.
Традиционные медиа (телевидение, печатные СМИ) оказывают значительно меньшее влияние — от 5 до 10%. Каждый пятый (23%) узнает о контрафакте от друзей и знакомых.
По мнению авторов исследования, несмотря на высокий уровень осведомленности, результаты свидетельствуют о недостаточном уровне практического понимания, что такое контрафакт, ограниченная способность к его идентификации (подделка или нет) и отсутствие четко сложившихся потребительских установок в обществе.
Напомним, весна этого года в украинском ритейле отразилась волной масштабных закрытий и выходом сразу нескольких международных и региональных операторов. Свою деятельность в Украине приостановили спортивный бренд Reebok, мультибрендовая сеть SuperStep, турецкий fashion-ритейлер Koton, а также ряд региональных сетей супермаркетов.