Украинцы массово покупают подделки одежды и духов из-за неспособности распознать копию – исследование

Большинство украинцев хорошо знают, что такое "контрафакт", но не видят криминала в покупке реплик. При этом всего треть граждан способна уверенно отличить оригинальный товар от копии брендов.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом экономических исследований (ИЭД).

Около 92% респондентов заявили, что знакомы с понятием "контрафакт", а 85% правильно отличили его от контрабанды.

Однако за этими высокими показателями осведомленности скрывается существенный пробел: только 32% опрошенных признают реплику контрафактной продукцией.

Каждый второй – покупатель контрафакта

По данным исследования, у 62% участников опроса есть личный опыт приобретения копий или реплик известных брендов. При этом уверенно отличить оригинал от подделки может только 27% граждан.

Еще 64% сомневаются в собственных знаниях, а 9% откровенно признали, что не увидят разницу между ними.

Главным мотивом покупки неоригинальных товаров является цена (33% ответов), тогда как сам бренд как самостоятельный фактор имеет минимальное влияние только 2%.

Распределение между потребительскими стратегиями оказалось почти равным: 41% предпочитают дорогостоящий оригинал, 37% — качественную и значительно более дешевую копию, а еще 22% не определились с выбором.

Для 58% опрошенных информация об оригинальности товара действительно влияет на решение при покупке. И хотя 35% откажутся купить реплику, 29% готовы сознательно приобрести неоригинальный товар, а еще 36% не имеют четкой позиции на этот счет.

Что подделывают чаще всего

По представлениям самих потребителей, наиболее распространенными объектами копирования являются:

одежда (78%),

духи и косметика (73%),

обувь (65%),

алкогольные напитки (56%),

кожгалантерея (42%),

фармацевтические препараты (40%),

бытовая электроника (25%),

продукты питания (21%),

ювелирные изделия (19%),

автомобильные запчасти (18%).

Откуда украинцы узнают об отличиях между оригиналом и подделкой

Основным источником информации об отличиях между оригиналом и копией является интернет – на него возлагаются 85% респондентов.

Традиционные медиа (телевидение, печатные СМИ) оказывают значительно меньшее влияние — от 5 до 10%. Каждый пятый (23%) узнает о контрафакте от друзей и знакомых.

По мнению авторов исследования, несмотря на высокий уровень осведомленности, результаты свидетельствуют о недостаточном уровне практического понимания, что такое контрафакт, ограниченная способность к его идентификации (подделка или нет) и отсутствие четко сложившихся потребительских установок в обществе.

