Українці масово купують підробки одягу та парфумів через нездатність розпізнати копію – дослідження

Кожний другий українець купував підробки під виглядом відомих брендів

Більшість українців добре знають, що таке “контрафакт”, але не бачать криміналу в купівлі реплік. При цьому лише третина громадян здатна впевнено відрізнити оригінальний товар від копії брендів.

Як пише Delo.ua, про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом економічних досліджень (ІЕД).

Близько 92% респондентів заявили, що знайомі з поняттям "контрафакт", а 85% правильно відрізнили його від контрабанди.

Однак за цими високими показниками обізнаності приховується суттєва прогалина: лише 32% опитаних визнають репліку контрафактною продукцією.

Кожен другий — покупець контрафакту

За даними дослідження, 62% учасників опитування мають особистий досвід придбання копій або реплік відомих брендів. При цьому впевнено відрізнити оригінал від підробки можуть лише 27% громадян.

Ще 64% сумніваються у власних знаннях, а 9% відверто визнали, що не побачать різниці між ними.

Головним мотивом купівлі неоригінальних товарів є ціна (33% відповідей), тоді як сам бренд як самостійний чинник має мінімальний вплив — лише 2%.

Розподіл між споживчими стратегіями виявився майже рівним: 41% надають перевагу дорогому оригіналу, 37% — якісній і значно дешевшій копії, а ще 22% не визначилися з вибором.

Для 58% опитаних інформація про оригінальність товару справді впливає на рішення під час купівлі. І хоча 35% відмовляться купити репліку, 29% готові свідомо придбати неоригінальний товар, а ще 36% не мають чіткої позиції з цього приводу.

Що підробляють найчастіше

За уявленнями самих споживачів, найпоширенішими об'єктами копіювання є:

  • одяг (78%), 
  • парфуми та косметика (73%), 
  • взуття (65%), 
  • алкогольні напої (56%),
  • шкіргалантерея (42%),
  • фармацевтичні препарати (40%), 
  • побутова електроніка (25%),
  • продукти харчування (21%),
  • ювелірні вироби (19%),
  • автомобільні запчастини (18%).

Звідки українці дізнаються про відмінності між оригіналом і підробкою

Основним джерелом інформації про відмінності між оригіналом і копією є інтернет — на нього покладаються 85% респондентів.

Традиційні медіа (телебачення, друковані ЗМІ) мають значно менший вплив — від 5% до 10%. Кожен п’ятий (23%) дізнається про контрафакт від друзів та знайомих.

На думку авторів дослідження, незважаючи на загалом високий рівень обізнаності, результати свідчать про недостатній рівень практичного розуміння, що таке контрафакт, обмежену здатність до його ідентифікації (підробка чи ні) та відсутність чітко сформованих споживчих установок у суспільстві.

Нагадаємо, цьогорічна весна в українському ритейлі позначилася хвилею масштабних закриттів і виходом одразу кількох міжнародних та регіональних операторів. Свою діяльність в Україні припинили спортивний бренд Reebok, мультибрендова мережа SuperStep, турецький fashion-ритейлер Koton, а також низка регіональних мереж супермаркетів.

Автор:
Тетяна Бесараб