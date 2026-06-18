Європа шукає нові енергетичні маршрути після потрясінь через війну в Ірані

Європейський Союз прагне посилити свою енергетичну безпеку та радикально зменшити залежність від нестабільних логістичних шляхів. Після фінансових та інфраструктурних потрясінь, спричинених війною в Ірані, Брюссель звертає увагу на співпрацю з країнами Перської затоки та Індією.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал AP.

Під час цьоготижневого саміту лідерів G7, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оприлюднила перші підрахунки збитків.

За її словами, лише за перші 54 дні війни в Ірані ЄС витратив на 25 мільярдів євро більше на імпорт нафти та газу. Крім того, наразі блок зіткнувся із серйозним ризиком довгострокового дефіциту авіаційного палива.

Коридор IMEC та розбудова інфраструктури в обхід гарячих точок

Головною альтернативою традиційним поставкам у Брюсселі бачать Економічний коридор "Індія — Близький Схід — Європа" (IMEC). Цей масштабний проєкт має забезпечити стійкі та диверсифіковані експортні маршрути на тлі агресивної політики Росії та поступового послаблення стратегічного впливу США в регіоні.

Наразі розглядаються три основні напрямки інтеграції: транспортно-торговельний, енергетичний та цифровий. На практиці це означатиме будівництво нових наземних нафто- і газопроводів, а також ліній електропередач.

Очільниця Єврокомісії та голова Європейської ради Антоніу Кошта підтвердили готовність об'єднати зусилля з арабськими монархіями для створення нової інфраструктури, яка дозволить повністю оминути гарячі точки конфлікту, зокрема заблоковану Ормузьку протоку. Речник МЗС Франції Паскаль Конфавре також засвідчив, що лідери G7 активно обговорюють способи фінансування цих обхідних наземних шляхів.

Головні геополітичні перешкоди

Попри високу зацікавленість сторін, реалізація коридору IMEC натрапляє на значні дипломатичні труднощі:

Ізраїльсько-саудівські відносини: маршрут має пролягати через територію Ізраїлю, уряд якого палко підтримує проєкт. Проте експерти наголошують, що без повної нормалізації відносин між Ізраїлем та Саудівською Аравією запуск коридору неможливий. Ер-Ріяд своєю чергою вимагає чітких перспектив створення Палестинської держави, чому наразі протистоїть кабінет Біньяміна Нетаньягу.

Бюрократія з Great Seas Interconnector: паралельно ЄС підтримує будівництво підводного електрокабелю завдовжки 1208 кілометрів, який має з'єднати енергосистеми континентальної Європи, Кіпру та Ізраїлю. Проєкт наразі застряг у погодженнях фінансування, хоча у перспективі він має вивести Кіпр з енергетичної ізоляції та стати частиною загальної інфраструктури IMEC аж до Індії.

Конкретних термінів реалізації ініціатив у Брюсселі поки не називають, проте чиновники ЄС планують стимулювати європейський бізнес активно інвестувати у відновлювану енергетику країн Перської затоки.

Нагадаємо, ЄС прагне розірвати залежність від Росії у викопному паливі, але ядерні технології залишаються в планах на майбутнє. Євросоюз підготував правові заходи для повної відмови від російської нафти та газу, проте блок змушений відкласти санкції проти ядерного сектору РФ через високі ризики для власної енергобезпеки.