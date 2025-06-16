ЄС розриває зв’язки з Росією в енергетиці, але не в ядерній сфері — FT

Цього тижня Європейський Союз представить правові заходи для повного припинення імпорту викопного палива з Росії, що стане черговим кроком у посиленні санкцій проти Москви. Водночас блок відкладає рішення щодо відмови від постачання російських ядерних технологій, побоюючись значного впливу на енергетичну безпеку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Financial Times.

Плани ЄС щодо російського палива та ядерних технологій

Брюссель цього тижня представить плани щодо повного припинення імпорту викопного палива з Росії до Європейського Союзу. Водночас рішення про відмову від російського ядерного палива поки відкладається через складність цієї залежності.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну країни ЄС сплатили Москві понад 200 мільярдів євро за паливо. Імпорт вугілля та нафти вже підпадає під санкції, а постачання газу планують поступово припинити до 2027 року. За даними аналітичного центру Bruegel, у 2024 році обсяг закупівель ядерного палива у Росії становив близько 700 мільйонів євро з 22 мільярдів євро загальних витрат на російське паливо. Однак раптове припинення поставок може створити серйозні ризики для енергетичної безпеки ЄС.

Відмова від російського ядерного палива є значно складнішою через технічну складність ланцюгів поставок урану, які вимагають поступового переходу на альтернативи. У ЄС працює 101 ядерний реактор, з яких 19 — радянської конструкції ВВЕР. Блок залежить від Росії приблизно на 20-25% у поставках природного, конвертованого та збагаченого урану, а також у закупівлях запасних частин і технічному обслуговуванні для деяких реакторів.

За словами представників ЄС, в ідеалі Європейська комісія хотіла б, щоб європейський ядерний сектор був вільним від російського імпорту до 2030-х років. Однак у документі, опублікованому в п'ятницю, було попереджено, що для розбудови внутрішнього ланцюга поставок ядерної енергії необхідно 241 мільярд євро інвестицій.

Відмова від російського урану

Поступова відмова від російського імпорту урану підтримується заходами інших західних країн: Канада заборонила ввезення російського урану, Велика Британія ввела 35% мита на збагачений уран, а США планують припинити імпорт до 2028 року. Країни G7 також домовилися розвивати власні ядерні потужності для зменшення залежності від Росії.

Однак домінування державної компанії "Росатом" у ядерному секторі створює значні виклики. Паралельно з ростом інтересу до ядерної енергетики в Європі, що пов’язано з кліматичними цілями, деякі країни з реакторами ВВЕР, зокрема Угорщина та Словаччина, виступають проти швидкого виведення російського палива через побоювання зростання цін і загрозу енергетичній безпеці.

У Брюсселі впевнені, що поступовий підхід дозволить уникнути різких коливань цін і забезпечить стабільність енергопостачання.

ЄС з 2022 року працює над диверсифікацією постачання урану, орієнтуючись на Казахстан, Канаду та Нігер. Однак нестабільність у Нігері та домінування Росії у конверсії і збагаченні урану створюють виклики. Європейські компанії, як Urenco, модернізують збагачувальні потужності, але Росія активно обходить торговельні обмеження через Китай.

Угорщина, яка має чотири реактори ВВЕР і будує два нові з Росатомом, залишається найбільшим противником відмови від російського ядерного палива. ЄС планує використовувати торговельні заходи для поступового припинення російських поставок, що не потребує одноголосної підтримки країн-членів.

Водночас експерти наголошують на необхідності розвивати власну європейську ядерну індустрію, щоб зменшити залежність від зовнішніх постачальників і забезпечити енергетичну безпеку регіону.

Нагадаємо, Європейський Союз готується запропонувати комплексні заходи, які передбачають заборону імпорту російського газу — як трубопровідного, так і зрідженого природного — до кінця 2027 року.