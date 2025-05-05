ЄС планує повністю припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року

Європейський Союз готується запропонувати комплексні заходи, які передбачають заборону імпорту російського газу — як трубопровідного, так і зрідженого природного — до кінця 2027 року.

Про це пише Вloomberg.

Це стане частиною ширшої стратегії відмови від енергетичної залежності від Росії, яка до 2022 року була головним постачальником палива до Європи.

За даними джерел, знайомих з підготовкою документа, Єврокомісія планує вже в червні запропонувати заборону на нові контракти на закупівлю російського газу, а також на спотові угоди, що нині охоплюють близько третини всього імпорту.

Заборона має набути чинності до кінця 2025 року. Щодо чинних довгострокових контрактів, буде передбачено перехідний період до завершення 2027 року.

Російські поставки газу в ЄС суттєво скоротилися після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, однак у 2024 році блок усе ще закупив енергоносії з Росії на суму 23 мільярди євро. Частка російського газу минулого року становила 19% у загальній структурі імпорту ЄС.

У Єврокомісії зазначають, що відмова від російського газу відкриє ринок для альтернативних постачальників — зокрема США, Катару, Канади та країн Африки. Це питання також обговорюється у межах торговельних переговорів з адміністрацією президента Дональда Трампа.

Окрему увагу у дорожній карті приділять механізмам контролю за походженням газу. Планується, що компанії будуть зобов’язані повідомляти національні органи та Комісію про обсяги імпорту і терміни дії контрактів. Також розглядаються можливості торговельних обмежень — тарифів чи квот — як інструментів впливу на економічну доцільність імпорту з Росії.

Паралельно ЄС має намір поступово припинити закупівлі російських ядерних матеріалів, зокрема урану для реакторів типу ВВЕР. У плані також передбачено зобов’язання для країн, які залишаються найбільш залежними від російських енергоносіїв — зокрема Словаччини та Угорщини — розробити конкретні заходи з відмови від імпорту до кінця 2027 року.

Остаточні пропозиції Єврокомісії очікуються в червні та можуть зазнати змін до моменту їхнього оприлюднення у Страсбурзі. ЄС сподівається, що реалізація нової стратегії відбудеться без суттєвого впливу на ціни, оскільки нові потужності з виробництва та постачання СПГ мають вийти на ринок у найближчі роки.

Зазначимо, що країни ЄС інвестували значні кошти в скраплений природний газ (СПГ) і відновлювані джерела енергії, щоб замінити постачання з Москви.

За словами комісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, аналіз ЄС показав, що країни, які обслуговуються маршрутом транзиту газу, включаючи Австрію, Італію та Словаччину, зможуть отримати альтернативні джерела поставок. Тому Європейський Союз не бачить необхідності продовжувати угоду про транспортування російського газу до Європи через Україну.

Литва пропонує Європейському союзу закріпити на законодавчому рівні свій план щодо відмови від російського трубопровідного газу та СПГ до 2027 року.