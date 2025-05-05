ЕС планирует полностью прекратить импорт российского газа до конца 2027 года

Европейский Союз готовится предложить комплексные меры, предусматривающие запрет импорта российского газа — как трубопроводного, так и сжиженного природного — до конца 2027 года.

Об этом пишет Вloomberg.

Это станет частью более широкой стратегии отказа от энергетической зависимости от России, которая к 2022 году являлась главным поставщиком топлива в Европу.

По данным источников, знакомых с подготовкой документа, Еврокомиссия планирует уже в июне предложить запрет на новые контракты на закупку российского газа, а также на спотовые соглашения, ныне охватывающие около трети всего импорта.

Запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Относительно действующих долгосрочных контрактов будет предусмотрен переходный период до завершения 2027 года.

Российские поставки газа в ЕС существенно сократились после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, однако в 2024 году блок все еще закупил энергоносители из России на сумму 23 миллиарда евро. Доля российского газа в прошлом году составила 19% в общей структуре импорта ЕС.

В Еврокомиссии отмечают, что отказ от российского газа откроет рынок для альтернативных поставщиков – в частности, США, Катара, Канады и стран Африки. Этот вопрос также обсуждается в рамках торговых переговоров с администрацией президента Дональда Трампа.

Отдельное внимание в дорожной карте уделят механизмам контроля над происхождением газа. Планируется, что компании будут обязаны сообщать национальные органы и Комиссию об объемах импорта и сроках действия контрактов.

Параллельно ЕС намерен постепенно прекратить закупки российских ядерных материалов, в том числе урана для реакторов типа ВВЭР. В плане также предусмотрены обязательства для стран, которые остаются наиболее зависимыми от российских энергоносителей — в частности, Словакии и Венгрии — разработать конкретные меры по отказу от импорта до конца 2027 года.

Окончательные предложения Еврокомиссии ожидаются в июне и могут измениться до момента их обнародования в Страсбурге. ЕС надеется, что реализация новой стратегии состоится без существенного влияния на цены, поскольку новые мощности по производству и поставке СПГ должны выйти на рынок в ближайшие годы.

Отметим, что страны ЕС инвестировали значительные средства в сжиженный природный газ (СПГ) и возобновляемые источники энергии, чтобы заменить поставки из Москвы.

По словам комиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, анализ ЕС показал, что страны, обслуживаемые по маршруту транзита газа, включая Австрию, Италию и Словакию, смогут получить альтернативные источники поставок. Поэтому Европейский Союз не видит необходимости продолжать соглашение о транспортировке российского газа в Европу через Украину .

Литва предлагает Европейскому союзу закрепить на законодательном уровне свой план по отказу от российского трубопроводного газа и СПГ до 2027 года.