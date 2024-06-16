Европа увеличила импорт российского газа впервые за два года

В мае 2024 года импорт газа из России в Европу впервые за почти два года войны превысил поставки из США, несмотря на то, что европейские страны прилагают значительные усилия для снижения зависимости от российского голубого топлива.

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Об этом сообщает Financial Times.

По данным аналитической компании ICIS, в мае поставки российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа составили 15 процентов от общего объема поставок в страны ЕС, а также в Великобританию, Швейцарию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Северную Македонию.

Доля сжиженного газа из США составила 14 процентов, что является самым низким показателем с августа 2022 года.

Рост произошел в основном за счет увеличения поставок российского СПГ – из-за выхода из строя одного из американских экспортных объектов. Также Россия отправила больше газа через Турцию – накануне планового технического обслуживания в июне.

Издание напоминает, что в сентябре 2022 года США опередили Россию по поставкам газа в Европу и с 2023 удерживают около пятой части этого рынка.

"Это подчеркивает сложность дальнейшего снижения зависимости Европы от российского газа, поскольку ряд стран Восточной Европы по-прежнему зависят от импорта из соседнего государства", - пишет издание.

По словам аналитика консалтинговой компании ICIS Тома Марцека-Мансера, "такое положение вещей вряд ли будет длиться долго", поскольку летом Россия сможет поставлять СПГ в Азию по Северному морскому пути.

По его мнению, это, вероятнее всего, приведет к сокращению объемов поставок в Европу, тогда как производство СПГ в США снова вырастет.

Франция стала лидером в ЕС в наращивании закупок сжиженного газа у России

Франция в первом квартале нарастила поставки российского сжиженного природного газа из России больше всех стран Евросоюза.

Только с начала 2024 года Франция заплатила РФ за газ более 600 миллионов евро.

Париж настаивает, что закупка газа необходима, чтобы обеспечить поставки топлива домохозяйствам по всей Европе.

Бездействие Франции в вопросе закупок может быть частично связано с сопротивлением со стороны французского энергетического гиганта TotalEnergies. Речь идет о долгосрочных контрактах, подписанных TotalEnergies, заставляющих ее покупать топливо из России.

Компания владеет 20% долей в проекте "Ямал СПГ", управляющим заводом по сжижению газа на северо-западе Сибири, контрольный пакет акций которого принадлежит российской частной энергетической компании "Новатек". По долгосрочному контракту французская компания обязана закупать на заводе по меньшей мере 4 миллиона тонн газа ежегодно до 2032 года.

Какая ситуация с газом в ЕС

Страны ЕС инвестировали значительные средства в сжиженный природный газ (СПГ) и возобновляемые источники энергии, чтобы заменить поставки из Москвы.

По словам комиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, анализ ЕС показал, что страны, обслуживаемые по маршруту транзита газа, включая Австрию, Италию и Словакию, смогут получить альтернативные источники поставок. Поэтому Европейский Союз не видит необходимости продолжать соглашение о транспортировке российского газа в Европу через Украину .

Литва предлагает Европейскому союзу закрепить на законодательном уровне свой план по отказу от российского трубопроводного газа и СПГ до 2027 года.

В октябре Болгария вела налог на российский природный газ, который транзитом проходит через ее территорию в страны Евросоюза.

Сумма налога составляет 20 болгарских львов ($10,76) за мегаватт-час газа российского происхождения. Это примерно 20% от цены эталонного европейского газа, продаваемого в региональном центре Амстердама.