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Европа увеличила импорт российского газа впервые за два года
В мае 2024 года импорт газа из России в Европу впервые за почти два года войны превысил поставки из США, несмотря на то, что европейские страны прилагают значительные усилия для снижения зависимости от российского голубого топлива.
Об этом сообщает Financial Times.
По данным аналитической компании ICIS, в мае поставки российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа составили 15 процентов от общего объема поставок в страны ЕС, а также в Великобританию, Швейцарию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Северную Македонию.
Доля сжиженного газа из США составила 14 процентов, что является самым низким показателем с августа 2022 года.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Рост произошел в основном за счет увеличения поставок российского СПГ – из-за выхода из строя одного из американских экспортных объектов. Также Россия отправила больше газа через Турцию – накануне планового технического обслуживания в июне.
Издание напоминает, что в сентябре 2022 года США опередили Россию по поставкам газа в Европу и с 2023 удерживают около пятой части этого рынка.
"Это подчеркивает сложность дальнейшего снижения зависимости Европы от российского газа, поскольку ряд стран Восточной Европы по-прежнему зависят от импорта из соседнего государства", - пишет издание.
По словам аналитика консалтинговой компании ICIS Тома Марцека-Мансера, "такое положение вещей вряд ли будет длиться долго", поскольку летом Россия сможет поставлять СПГ в Азию по Северному морскому пути.
По его мнению, это, вероятнее всего, приведет к сокращению объемов поставок в Европу, тогда как производство СПГ в США снова вырастет.
Франция стала лидером в ЕС в наращивании закупок сжиженного газа у России
Франция в первом квартале нарастила поставки российского сжиженного природного газа из России больше всех стран Евросоюза.
Только с начала 2024 года Франция заплатила РФ за газ более 600 миллионов евро.
Париж настаивает, что закупка газа необходима, чтобы обеспечить поставки топлива домохозяйствам по всей Европе.
Бездействие Франции в вопросе закупок может быть частично связано с сопротивлением со стороны французского энергетического гиганта TotalEnergies. Речь идет о долгосрочных контрактах, подписанных TotalEnergies, заставляющих ее покупать топливо из России.
Компания владеет 20% долей в проекте "Ямал СПГ", управляющим заводом по сжижению газа на северо-западе Сибири, контрольный пакет акций которого принадлежит российской частной энергетической компании "Новатек". По долгосрочному контракту французская компания обязана закупать на заводе по меньшей мере 4 миллиона тонн газа ежегодно до 2032 года.
Какая ситуация с газом в ЕС
Страны ЕС инвестировали значительные средства в сжиженный природный газ (СПГ) и возобновляемые источники энергии, чтобы заменить поставки из Москвы.
По словам комиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, анализ ЕС показал, что страны, обслуживаемые по маршруту транзита газа, включая Австрию, Италию и Словакию, смогут получить альтернативные источники поставок. Поэтому Европейский Союз не видит необходимости продолжать соглашение о транспортировке российского газа в Европу через Украину .
Литва предлагает Европейскому союзу закрепить на законодательном уровне свой план по отказу от российского трубопроводного газа и СПГ до 2027 года.
В октябре Болгария вела налог на российский природный газ, который транзитом проходит через ее территорию в страны Евросоюза.
Сумма налога составляет 20 болгарских львов ($10,76) за мегаватт-час газа российского происхождения. Это примерно 20% от цены эталонного европейского газа, продаваемого в региональном центре Амстердама.