ЕС не видит необходимости продолжать транзит российского газа через Украину

Европейский Союз не видит необходимости продолжать соглашение о транспортировке российского газа в Европу через Украину в преддверии запланированного истечения срока действия контракта в конце года.

Об этом пишет Reuters.

По словам комиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, анализ ЕС показал, что страны, обслуживаемые по маршруту транзита газа, включая Австрию, Италию и Словакию, смогут получить альтернативные источники поставок.

"Мы не заинтересованы в продлении трехстороннего соглашения о транзите газа с Россией, которое истекает до конца этого года. Исходя из нашей предыдущей аналитики, есть альтернативные решения для поставки этим странам, которые все еще получают часть газа через украинский маршрут", - сказала Симсон на заседании комитета Европарламента.

Европа пытается избавиться от импорта российского газа после того, как Россия сократила поставки газа в Европу после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Издание пишет, что по данным S&P Global Commodity Insights, Европа получает около 12 миллиардов кубометров газа в год через Украину. До войны в Украину Россия поставляла в Европу 155 млрд кубометров газа в год.

Аналитики утверждают, что прекращение транзитного соглашения через Украину может привести к незначительному повышению цен на газ в Европе, но не помешает общей энергетической безопасности Европы.

Страны ЕС инвестировали значительные средства в сжиженный природный газ (СПГ) и возобновляемые источники энергии, чтобы заменить поставки из Москвы. Резкое падение спроса на газ, отчасти вызванное слабой промышленной активностью, также помогло.

Украина не продлит контракт на транзит газа

Украина не собирается продлевать контракт на транспортировку российского природного газа в Европу после 2024 года.

Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года.

"Мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт, о чем премьер-министр Украины сообщил своему словацкому коллеге", - проинформировала пресс-служба Кабмина.

Напомним, транзит российского природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в 2023 году снизился на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) по сравнению с 2022 годом – до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".

Договор между "Нефтегазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" был подписан 30 декабря 2019 года. Контракт предусматривает транзит в 2021–2024 гг. по 40 млрд куб. м газа в год.

После начала полномасштабной войны глава правления НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышев заявлял, что украинская сторона не будет инициировать продление транзита после завершения контракта. Кроме того, в октябре 2023 года он указывал, что Россия выплатила Украине значительно меньшую сумму, чем это предусмотрено обязательствами .