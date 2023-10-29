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Транзит газа через Украину. В "Нафтогазе" ответили, насколько РФ придерживается обязательств по оплате
Россия выплатила Украине за транзит газа гораздо меньшую сумму, чем это предусмотрено обязательствами. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в интервью "Радио Свобода".
На вопрос журналистки о том, выполняет ли страна-агрессор обязательства по оплате около 1,25 млрд долларов за пользование независимо от объемов транспортировки, Чернышев ответил:
"К сожалению, это значительно меньшая сумма. Это также связано с тем, что из двух точек входа на территорию Украины одна (ГИС "Сохрановка", – ред.) расположена фактически в оккупированной зоне, и мы не имеем доступа к ней" .
Он пояснил, что "Газпром" не платит по своему контракту по этому направлению, поэтому "Нафтогаз" недополучает объемы финансирования для того, чтобы фактически обеспечивать транзит.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"При этом мы резервируем все мощности и точки выхода из Украины для того, чтобы быть готовым к выполнению контрактных обязательств и поддержке наших европейских партнеров", – сказал глава "Нафтогаза", добавив, что украинская компания судится с "Газпромом" для выполнения обязательств.
На уточняющий вопрос, о какой "значительно меньшей" выплаченной сумме идет речь, Чернышев сказал, что это не более 70% от обязательств РФ.
Также глава "Нафтогаза" в очередной раз отметил, что украинская сторона не будет инициировать продление транзита после завершения контракта. По его словам, в Европейском Союзе не посылают каких-либо сигналов "Нафтогазу" или Украине относительно продолжения транзита.
Справка. Украина и Россия подписали пакет соглашений по обеспечению транзита российского газа в Европу в декабре 2019 года. Договоренности действительны до конца 2024-го. После достижения соглашений президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в течение пяти лет Украина получит не менее 7 млрд долларов. Гарантировалось, что минимальная прокачка составит 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в следующие четыре.