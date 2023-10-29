Транзит газа через Украину. В "Нафтогазе" ответили, насколько РФ придерживается обязательств по оплате

Россия выплатила Украине за транзит газа гораздо меньшую сумму, чем это предусмотрено обязательствами. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в интервью "Радио Свобода".

На вопрос журналистки о том, выполняет ли страна-агрессор обязательства по оплате около 1,25 млрд долларов за пользование независимо от объемов транспортировки, Чернышев ответил:

"К сожалению, это значительно меньшая сумма. Это также связано с тем, что из двух точек входа на территорию Украины одна (ГИС "Сохрановка", – ред.) расположена фактически в оккупированной зоне, и мы не имеем доступа к ней" .

Он пояснил, что "Газпром" не платит по своему контракту по этому направлению, поэтому "Нафтогаз" недополучает объемы финансирования для того, чтобы фактически обеспечивать транзит.

"При этом мы резервируем все мощности и точки выхода из Украины для того, чтобы быть готовым к выполнению контрактных обязательств и поддержке наших европейских партнеров", – сказал глава "Нафтогаза", добавив, что украинская компания судится с "Газпромом" для выполнения обязательств.

На уточняющий вопрос, о какой "значительно меньшей" выплаченной сумме идет речь, Чернышев сказал, что это не более 70% от обязательств РФ.

Также глава "Нафтогаза" в очередной раз отметил, что украинская сторона не будет инициировать продление транзита после завершения контракта. По его словам, в Европейском Союзе не посылают каких-либо сигналов "Нафтогазу" или Украине относительно продолжения транзита.