Транзит газу через Україну. В "Нафтогазі" відповіли, наскільки РФ дотримується зобовʼязань щодо оплати

Росія виплатила Україні за транзит газу значно меншу суму, ніж це передбачено зобовʼязаннями. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в інтервʼю "Радіо Свобода".

На питання журналістки про те, чи виконує країна-агресорка зобовʼязання щодо сплати близько 1,25 млрд доларів за користування незалежно від обсягів транспортування, Чернишов відповів:

"На жаль, це значно менша сума. Це пов'язано також з тим, що з двох точок входу на територію України одна (ГВС "Сохранівка", – ред.) розташована фактично в окупованій зоні, і ми не маємо доступу до неї".

Він пояснив, що "Газпром" не сплачує за своїм контрактом за цим напрямом, тому "Нафтогаз" недоотримує обсяги фінансування для того, щоб фактично забезпечувати транзит.

"При цьому ми резервуємо всі потужності і точки виходу з України для того, щоб бути готовим для виконання контрактних зобов'язань і підтримки наших європейських партнерів", – сказав очільник "Нафтогазу", додавши, що українська компанія судиться з "Газпромом" для виконання зобов'язань.

На уточнююче питання, про яку "значно меншу" виплачену суму йдеться, Чернишов сказав, що це не більше за 70% від зобовʼязань РФ.

Також очільник "Нафтогазу" вкотре зазначив, що українська сторона не буде ініціювати продовження транзиту після завершення контракту. За його словами, в Європейському Союзі не надсилають якихось сигналів до "Нафтогазу" чи до України стосовно продовження транзиту.