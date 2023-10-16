Болгарія ввела податок на транзит російського газу до ЄС. В Угорщині обурені

Болгарія запровадила податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію до країн Євросоюзу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що згідно указу уряду Болгарії, який набув чинності 13 жовтня, впроваджується плата в розмірі 20 болгарських левів ($10,76) за мегават-годину газу російського походження. Це приблизно 20% від ціни еталонного європейського газу, що продається у регіональному центрі Амстердама.

Цей крок спрямований на імплементацію санкцій ЄС проти Росії, запроваджених у відповідь на її вторгнення в Україну. Також його метою є "справедливе оподаткування прибутку, отриманого на території держави, та збільшення надходжень до бюджету".

Хоча Болгарія не імпортує газ із Росії для власних потреб, це важливий маршрут для потоків трубопроводів, обсяги яких значно скоротилися у 2022 році.

Майже половина російського газу з трубопроводів надходить до Болгарії з Туреччини через трубопровід "Турецький потік", для подальших відправлень до Угорщини, Сербії та інших частин Південної Європи.

"Цей крок додає нової невизначеності на і без того розбурханий ринок. Ціни на газ у Європі зросли останніми днями, через загрози поставкам газу внаслідок війни Ізраїлю та ХАМАС та після нещодавнього витоку в трубопроводі Балтійського моря, де підозрюють диверсію", - пише видання.

Російський монополіст "Газпром" минулого року припинив постачання на внутрішній ринок Болгарії після того, як країна відмовилася платити за паливо в рублях і перейшла на альтернативних постачальників, зокрема Туреччину.

Минулого місяця болгарські законодавці також схвалили пропозицію про поступове припинення імпорту російської сирої нафти.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, країна якого отримує значну частину транзитного газу, вже встиг розкритикувати цей крок як "неприйнятний".

"Для країни-члена Європейського Союзу загрожувати постачанням газу іншому члену ЄС суперечить європейській солідарності, правилам і є неприйнятним", — заявив Сійярто.

Нагадаємо, нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що після закінчення терміну дії контракту на транзит газу з Росією в кінці 2024 року Україна не буде вести переговори про його продовження. Більш того, раніше він дав зрозуміти, що транзит газу може бути перекритий самою Україною ще до завершення цього терміну.

Також перевірка технічних умов експлуатації української газотранспортної системи та підземних сховищ газу під час стрес-тесту підтвердила надійність транспортування та зберігання газу в умовах нульового транзиту.