США ввели санкції проти компаній, які не дотримуються обмеження цін на російську нафту

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США накладе санкції на дві організації та заблокує два судна, які використовували постачальники під час перевезення російської сирої нафти за ціною, яка перевищувала узгоджену G7 стелю цін у 60 доларів за барель сирої нафти.

Про це повідомляють керівник Офісу президента Андрій Єрмак та Міністерство фінансів США.

Мова йде про танкер "Примор’є", який транспортував російську нафту за ціною понад 75 доларів за барель. Зареєстрованим власником судна є "Lumber Marine SA", що базується в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Інший танкер "Yasa Golden Bosphorus" транспортував сиру нафту ESPO ціною вище 80 доларів за барель, та належить турецькій компанії "Ice Pearl Navigation Corp".

Згідно з повідомленням, обидва судна заходили в російські порти і використовували американських постачальників послуг під час транспортування російської нафти.

Lumber Marine SA та Ice Pearl Navigation Corp були включені до санкційного списку за діяльність у морському секторі економіки Російської Федерації.

У результаті санкцій, все майно даних компаній, які знаходяться в Сполучених Штатах або у володінні чи під контролем осіб із США, буде заблоковано. Крім того, блокуються будь-які організації, яким належить понад 50% компаній. Усі транзакції, які проводитимуть дані компанії на території США також будуть заблоковані.

Зазначимо, Financial Times писало, що Росії вдалося уникнути обмежень "Великої сімки" на більшу частину нафтового експорту: в серпні майже 75% всіх морських поставок російської сирої нафти проходили без західного страхування, яке використовується для обмеження ціни на паливо з країни-агресорки.

Нагадаємо, у грудні 2022 року G7, Європейський Союз та Австралія почали обмежувати ціну на нафту, яка постачається морським транспортом з Росії. "Стелю" встановили на рівні 60 доларів за барель.