На Черкащині планують виробляти чищену вакуумовану картоплю

Підприємство "Воля" отримало грант для купівлі необхідного обладнання для обробки та чистки картоплі перед продажем. Обладнання вже замовлене та наразі виготовляється, тому виробництво планується запустити цієї осені.

Про це повідомив AgroPortal.

За словами співзасновника ТОВ "Воля" Дмитра Ткаченка, компанія отримала грант для купівлі необхідного обладнання для обробки картоплі перед продажем.

Ткаченко розповідає, що вони планують виробляти продукт для внутрішнього ринку з вітчизняного овоча, хоча українські споживачі можуть сприйняти таку картоплю як нестандартний і дорогий продукт.

"Всі лякаються, що це досить незвичний і дорогий продукт для українського споживача. Проте, оскільки ми самі вирощуємо сировину, можемо бути гнучкими в ціноутворенні. Це буде наша власна продукція з власної картоплі", - зазначив він.

Підприємство планує переробляти до 10 тонн картоплі щодня і має намір залучати до цього процесу інших картоплярів. Дуже важливо, щоб картопля була однорідною, тобто одного сорту. Якщо картопля буде різних сортів, зростуть обсяги, необхідні для отримання кінцевої цифри.

"Якщо це сорти, з якими ми не працюємо, то, ймовірно, мінімально необхідна партія буде від 10-20 т", — припускає Ткаченко.

Зараз "Воля" проводить дослідження, які сорти найкраще підходять для вакуумування. За попередніми результатами, два сорти від німецької компанії Solana, які вирощують в Україні, вже відібрані для подальшої переробки.

Які зараз ціни на картоплю

Картопля є одним з базових видів сільгосппродукції в Україні, її врожай оцінюється приблизно в 16 млн тонн на рік. Точна цифра невідома, і може варіюватися в межах від 12 млн тонн до 20 млн тонн. Різниця в підрахунках пояснюється тим, що понад 90% картоплі вирощується у приватних господарствах для власного споживання, тому вона не потрапляє в жодну статистику.

Серед факторів, які тиснутимуть в цьому сезоні на вартість картоплі в бік зменшення є інтерес до ультраранніх сортів. Наразі багато аграріїв не ризикують "грати вдовгу" і намагаються якнайшвидше виростити і одразу продати врожай. Через це на початку збору врожаю в 2024 році пропозиція картоплі значно зросте, тим самим тиснучи вниз на ціни.

Що стосується минулорічного врожаю, то в середині квітня українські фермери змушені були знижувати ціни на картоплю. На сьогоднішній день оптові ціни на цей овоч в Україні опустилися до 12-17 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

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