Експерти не радять зберігати картоплю на балконі: які причини

Багато українців звикли запасатися картоплею до кінця зими. Щоб зекономити, купують одразу декілька мішків в період після збору врожаю, коли ціни на неї найнижчі. Найчастіше таку картоплю зберігають на балконах. Економічного сенсу в таких закупах немає - втрати продукту через неправильне зберігання перевищать вигоду від закупівлі за нижчими цінами, підкреслюють експерти картоплярської галузі в коментарях для видання Delo.ua.

Виробники картоплі добре знають, які сорти картоплі добре зберігаються, а які - не дуже, розповідає керівник відділу продажів компанії "Агро–Овен" Віталий Шмиголь. Щоб не втрачати гроші на партіях товару, не розрахованого на довгострокове зберігання, вони продають їх одразу після збору.

"Відповідно, населення, купуючи наперед декілька мішків такої картоплі, взимку несе збитки. Викидає зіпсовану і пророслу картоплю, і все одно купує в супермаркеті по два кілограми для поточних потреб", - зазначає експерт.

Балкон не є гарним місцем для зберігання картоплі, зазначає Ігор Чечітко, директор ТОВ "ЕйчЗетПіСі Україна". Для зберігання цього бульбоплоду балкон не підходить за двома ключовими ознаками:

Температурний режим. На балконі надто жарко для правильного зберігання картоплі;

Вплив прямого сонячного світла. Через нього картоплю потрібно накривати, інакше вона починає зеленіти і стає непридатною для споживання. Накрита картопля зберігається з порушенням температурного режиму і режиму вологості, що додатково погано впливає на її якість.

"Я не бачу економічного зиску купувати картоплю восени по 4-5 мішків, щоб поставити на балкон. З часом велика частина її проростає, частина псується і їде у "відхід". Тим самим нівелюється вигода від дешевої покупки картоплі", - констатує Ігор Чечітко.

За його словами, строк зберігання картоплі залежить, в тому числі, від тривалості періоду спокою цього бульбоплоду. Даний показник впливає на те, як швидко в бульбі відбудуватимуться біохімічні процеси, які запустять процес її проростання. Через це зібрана картопля зберігатиме товарний вид, допоки не набере відповідну суму температур від кожного дня на складі.

"Якщо ви покладете у картоплесховище два мішки картоплі: один сорт з коротким періодом спокою, а інший сорт з довгим періодом спокою, то з коротким періодом спокою у вас картопля почне приростати досить швидко, а з довгим періодом спокою вона буде у вас лежати протягом всього строку зберігання", - уточнює Ігор Чечітко.

Період спокою картоплі у випадку складування на балконі буде коротким, тому вона швидко проросте і втратить споживчі властивості, уточнює співрозмовник видання.

В Україні скрутно з професійними картоплесховищами

Ще до повномасштабного вторгнення в Україні площі наявних картоплесховищ дозволяли зберігати 300 тис. тонн врожаю, зазначала Оксана Руженкова, на той момент директор асоціації УАВК. При цьому за 2015–2020 рр придатність до використання втратили сховища загальною потужністю 350 тис. тонн.

До великої війни українські картоплярі потребували картоплесховищ щонайменше на 1,5 млн тонн. Наразі ця цифра може бути більшою через тимчасову окупацію територій на півдні, де активно вирощувалася і зберігалася картопля.

Більше про причини здорожчання картоплі на початку 2024 року, і чому фермери навряд чи стануть картоплярами - читайте в статті "Ціни на картоплю б'ють рекорди: чому не можна просто вирощувати більше".