Эксперты не советуют хранить картошку на балконе: какие причины

Многие украинцы привыкли запасаться картофелем до конца зимы. Чтобы сэкономить, покупают сразу несколько мешков в период после сбора урожая, когда цены на нее самые низкие. Чаще такой картофель хранят на балконах. Экономического смысла в таких закупках нет – потери продукта из-за неправильного хранения превысят выгоду от закупки по более низким ценам, подчеркивают эксперты картофелеводческой отрасли в комментариях для издания Delo.ua.

Производители картофеля хорошо знают, какие сорта картофеля хорошо хранятся, а какие - не очень, рассказывает руководитель отдела продаж компании "Агро-Овен" Виталий Шмиголь. Чтобы не терять деньги на партиях товара, не рассчитанного на долгосрочное хранение, они продают сразу после сбора.

"Соответственно, население, покупая заранее несколько мешков такого картофеля, зимой несет убытки. Выбрасывает испорченный и проросший картофель, и все равно покупает в супермаркете по два килограмма для текущих нужд", - отмечает эксперт.

Балкон не является хорошим местом для хранения картофеля, отмечает Игорь Чечетко, директор ООО "ЭйчЗетПиСи Украина". Для хранения этого клубнеплода балкон не подходит по двум ключевым признакам:

Температурный режим. На балконе слишком жарко для правильного хранения картофеля;

Воздействие прямого солнечного света. Из-за него картофель нужно накрывать, иначе он начинает зеленеть и становится непригодным для употребления. Накрытый картофель хранится с нарушением температурного режима и режима влажности, что дополнительно негативно влияет на его качество.

"Я не вижу экономической выгоды покупать картофель осенью по 4-5 мешков, чтобы поставить на балкон. Со временем большая часть его прорастает, часть портится и идет в отходы. Тем самым нивелируется выгода от дешевой покупки картофеля", - констатирует Игорь Чечетко.

По его словам, срок хранения картофеля зависит, в том числе, от продолжительности периода покоя этого клубнеплода. Данный показатель влияет на то, как быстро в клубне будут происходить биохимические процессы, которые запустят процесс ее прорастания. Поэтому собранный картофель будет сохранять товарный вид, пока не наберет соответствующую сумму температур от каждого дня на складе.

"Если вы положите в картофелехранилище два мешка картофеля: один сорт с коротким периодом покоя, а другой сорт с долгим периодом покоя, то с коротким периодом покоя у вас картофель начнет прирастать довольно быстро, а с долгим периодом покоя он будет у вас лежать в течение всего срока хранения", - уточняет Игорь Чечетко.

Период покоя картофеля в случае складирования на балконе будет коротким, поэтому он быстро прорастет и потеряет потребительские свойства, уточняет источник.

В Украине проблемы с профессиональными картофелехранилищами

Еще до полномасштабного вторжения в Украине площади имеющихся картофелехранилищ позволяли хранить 300 тыс. тонн урожая, отмечала Оксана Руженкова, на тот момент директор ассоциации УАВК. При этом за 2015-2020 гг. пригодность к использованию потеряли хранилища общей мощностью 350 тыс. тонн.

До полномасштабной войны украинские картофелеводы нуждались в картофелехранилищах по меньшей мере на 1,5 млн тонн. Сейчас эта цифра может быть больше из-за временной оккупации территорий на юге, где активно выращивался и хранился картофель.

Больше о причинах подорожания картофеля в начале 2024 года, и почему фермеры вряд ли станут картофелеводами – читайте в статье "Цены на картофель бьют рекорды: почему нельзя просто выращивать больше".