В Украине подешевел картофель: какие цены

Украинские производители картофеля вынуждены снижать цены из-за достаточно сдержанного спроса в данном сегменте. Оптовые цены на картофель в Украине опустились до 14-18 грн/кг, что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что предложение картофеля на текущей неделе оставалось достаточно объемным, тогда как спрос на продукцию продолжал снижаться.

"В то же время многие покупатели жаловались на качество предлагаемой продукции и часто отказывались от закупок", - отмечают аналитики.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, сейчас оптовые цены на картофель в Украине опустились до 14-18 грн/кг, что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

"При этом учитывая достаточно большие объемы этой продукции на рынке, украинские фермеры не исключают возможности дальнейшего удешевления в этом сегменте", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что картофель в Украине стоит в среднем в 3 раза дороже, чем в первой половине апреля 2023 года.

Цены на овощи борщового набора в Украине.

На этой неделе в Украине отпускные цены на столовую свеклу начали снижаться, поскольку спрос на нее также упал.

Сегодня свекла в украинских хозяйствах торгуется за 8-14 грн/кг, что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой недели.

В первые дни апреля в Украине на рынке белокочанной капусты наблюдается тенденция понижения спроса и, соответственно, цен. Главной причиной этого является низкое качество овоща в результате длительного хранения.

На украинском рынке снижаются цены на морковь из-за того, что фермеры активно распродают запасы данной продукции из хранилищ. Отгрузка этой продукции сегодня ведется уже по 7-10 грн/кг.

Впервые с начала 2024 года в Украине начали снижаться цены на лук. Ее продают от 8 до 14 грн. за килограмм.