Как блокада польской границы повлияла на стоимость продуктов питания

На цены на внутреннем украинском рынке блокада границы со стороны Польши радикально не повлияла. Полки украинских магазинов не пустые, а дорожают только товары, связанные с импортом – рыба, морепродукты, хамон.

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Об этом в эфире Украинского радио сказал первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины, член Украинского совета бизнеса Михаил Непран.

По его мнению, на внутреннем рынке радикально блокировка польскими протестующими границы на цены не повлияла.

"К большому счастью, аграрной продукцией мы можем себя обеспечить практически на 100%. Как говорят работники торговых сетей, борщовый набор Украина производит сама себе. У нас есть все для того, чтобы сварить борщ. Хлеб, молоко, мясо, крупы – все это Украина производит сама", – подчеркнул Непран.

По его словам, удорожала преимущественно импортная продукция: морепродукты из северной Европы, лосось и семга, брендовый алкоголь. Сейчас товары идут преимущественно через Румынию и Молдову, из-за этого объезда они подорожали на 8-10%.

"Речь идет о продуктах питания, которые завозились через Польшу. Поэтому конечно, украинско-польская граница для нас важна. Это касается прежде всего товаров из Западной Европы. Через Румынию в основном идут товары из Турции, Болгарии, Греции", - отметил эксперт.

Также у кондитеров были проблемы с перебоями в поставках какао-бобов, что отрицательно сказывалось на ритмичности их работы.

"С другой стороны, я на прошлой неделе узнал, что наши производители шоколада заняли третье место в Европе по экспорту. Причем после таких титанов, которые несколько веков производят шоколад - Швейцарии и Бельгии. Их шоколад считается лучшим в мире. Наши производители курятины одной из фирм занимают 1% европейского рынка этой продукции. Много это или мало? Это 300 миллионов евро в год. То есть, эти процессы постоянно меняются, но критического ничего нет. Полки наших магазинов не пустые", - убежден Непран.

Заметим, возобновление блокады границы в феврале привело к значительному сокращению импорта товаров и, по оценкам НБУ, финансовые потери составили 350-400 млн долларов.

Добавим, что по состоянию на начало марта, через блокаду границы польскими фермерами, украинская экономика потеряла примерно 500 млн долларов (или 18,8 млрд грн). В условиях российской агрессии это серьезный удар по обороне страны.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев также обнародовал прогноз по потерям бюджета Украины в случае продолжения блокирования польской границы. По его словам, по состоянию на конец февраля бюджет мог потерять до 7,7 млрд. грн.

Источник фото: ua.depositphotos.com