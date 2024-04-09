Шоколадный кризис: как глобальный дефицит какао-бобов повлиял на украинский рынок и что будет с ценами

Рост цен на шоколад в Украине вряд ли остался незамеченным: плитка, год назад стоившая 20–30 грн, теперь продается за 40–50 грн и выше. Причиной неприятного тренда стало удорожание какао, главного ингредиента этого продукта. К сожалению, высокие цены на шоколад могут сохраняться годами, поэтому отрасли и потребителям придется приспосабливаться к новым условиям.

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Мировой рынок какао лихорадит из–за дефицита в Западной Африке, где выращивается более половины глобального урожая какао–бобов. Его вызвало совпадение нескольких факторов:

Последствия климатического феномена Эль–Ниньо . В 2023 году он вызвал обильные дожди, сменившиеся сильной засухой. Растение очень требовательно к изменениям погоды, поэтому подобные климатические отклонения существенно повредили урожай;

Деревья какао завезены в Африку из бассейна Амазонки, поэтому имеют плохую устойчивость к африканским патогенам. Из–за высокой влажности плантации дополнительно поразили грибковые инфекции и вирусы;

Долгосрочная нехватка инвестиций в выращивание какао, местные фермеры десятилетиями экономили на всем – от удобрений до обновления деревьев на плантациях;

Евросоюз в июле 2023 года запретил импорт какао–бобов, выращенных на территориях, где раньше находились леса. Также в Европу запретили ввозить продукцию, произведенную с применением труда детей–рабочих, что повлекло за собой дополнительное давление на предложение какао.

Совокупность ряда факторов привела к рекордному в истории росту цен на какао. В первые дни апреля фьючерсы на него приблизились к отметке $10 тыс./тонна (информер – 1 апреля – $9873/тонна). За месяц рост составил 61%, а за год этот показатель увеличился в 3,6 раза.

Текущее удорожание фьючерсов на какао–бобы беспрецедентно за время торгов этим товаром. Данные: tradingeconomics.com

Как долго будет сохраняться тренд роста цены

Тренд на дорогостоящее сырье для производства шоколада продержится несколько лет, подчеркивают собеседники издания. В мире нет возможности быстро переориентировать поставки из Западной Африки за счет Латинской Америки, а восстановление плантаций в Кот–д'Ивуаре и Гане потребует времени и инвестиций.

Период высоких цен на какао будет длиться не менее 1,5–2 лет, отмечают в "Львовской мастерской шоколада". Возможно дальнейшее сокращение его урожая из–за климатических изменений и экономических проблем в некоторых регионах мира, поэтому сложно точно прогнозировать продолжительность периода высоких цен.

Дело не только в росте цен, но и в физическом дефиците какао , подчеркивает директор компании "Житомирські ласощі" Татьяна Никитич. Она ссылается на данные ICCO, согласно которым мировое производство какао в 2024 году упадет на 11% – до 4,45 млн тонн, а дефицит составит 374 тыс. тонн.

Из–за этого кризиса страны мира будут активно конкурировать за какао, спрос на который продолжает расти. Потому далеко не факт, что Украина сможет полностью обеспечить себя сырьем для производства шоколада. Из–за этого сейчас отсутствуют какие–либо прогнозы по ценам и доступности какао на период после мая 2024 года.

Проблемы кондитеров не ограничиваются только ценами на какао, добавляет Татьяна Никитич. В Украине есть всего несколько предприятий, способных самостоятельно перерабатывать какао–бобы в какао–продукты, из которых затем производится шоколад. Большинство производителей покупают за границей полуфабрикаты: какао–масло и тертое какао, ценообразование которых еще более усложнено.

Цены на какао–бобы меняются каждый день, мы видим рост по $100–200 в день. Но цены на какао тертое или какао–масло могут подскочить и на $1000 в день". Татьяна Никитич директор компании "Житомирські ласощі"

В условиях кризиса компании вынуждены активно искать поставщиков какао–продукции, а их руководство постоянно находится на связи с импортерами, согласовывая возможные контракты на поставку альтернативных партий товара. Это никак не будет способствовать стабилизации цен на шоколад сейчас и в перспективе ближайших лет, констатирует директор компании "Житомирські ласощі".

Стоит ли ожидать остановки украинского производства

Проблем в отрасли избежать не удастся , подчеркивает президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк. Кондитерские фабрики будут вынуждены сокращать выпуск шоколада, а недозагруженность производственных линий дополнительно ударит по рентабельности сегмента.

Масштаб этих проблем уже сейчас ощутили на себе некоторые предприятия, рассказывает Татьяна Никитич. Некоторые компании продают произведенную продукцию, но полученной выручки им не хватает даже на приобретение необходимого количества сырья, не говоря уже о других расходах. В таких условиях представители отрасли вынуждены производить меньше кондитерских изделий, и этот процесс уже запущен. Некоторые небольшие компании уже приостановили производство кондитерских изделий с шоколадом в рецептуре.

По ее словам, заранее приобрести достаточно сырья для фиксации затрат невозможно . Причин несколько:

Какао–бобы и продукты их переработки еще до рекордного подорожания стоили дорого. Большинство производителей создают запасы не более чем на 1–1,5 месяца работы, поэтому колебания цен на сырье быстро отражаются на цене готового продукта;

Сейчас есть сложности с закупками сырья для текущих нужд, а делать запасы сложнее, чем когда–либо;

У предприятий отрасли нет оборотных средств для такого хеджирования затрат.

Оплаченный товар совсем не означает его наличия на складе, добавляет Татьяна Никитич. Сырье может доставляться в Украину по морю неделями и месяцами, и поэтому часть оборотных средств остается вложенной в закупочные контракты.

Удорожание какао – не единственный фактор удорожания шоколада и сложностей для производителей, уточняет директор по корпоративным связям "Mars Украина" Руслан Скиба. Это, например:

Обменный курс валют. Вся продукция корпорации Mars импортируется в Украину из стран ЕС, поэтому валютные колебания оказывают существенное влияние на стоимость товара;

Рост цен на транспортировку шоколадной продукции из ЕС в Украину, в том числе из–за блокирования пунктов пропуска на польско–украинской границе.

При этом главные шоколадные фабрики в Украине вряд ли закроются , подчеркивает Александр Балдынюк. В стране работает достаточно мощный сектор, где представлены крупные мировые игроки. Они производят и экспортируют в основном шоколад премиального и высокого ценового уровня. Их бизнес–модель позволяет решать вопрос с сырьем, поэтому для крупных кондитерских фабрик ситуация принципиально не изменится.

Производство шоколада в Украине сократится, но не до минимума, потому что крупные игроки не захотят терять позиции на внутреннем рынке в пользу более мелких фабрик.

"Шоколад в Украине будет, его предложение будет достаточным для имеющегося уровня потребления. У нас всегда есть перепроизводство "кондитерки", сдерживающее рост цен. Конечно, придется уступить в маржинальности, но никто из ведущих производителей не остановит производство" Александр Балдынюк президент ассоциации "Укркондпром"

Как изменятся цены на шоколад

По словам экспертов, трудно прогнозировать стоимость шоколада в Украине в 2024 году, пока неизвестным остается ценовой "потолок", на котором остановится рост цен на какао.

90–граммовые плитки шоколада чаще всего предлагают за 50–60 грн. Фото: Delo.ua

Несмотря на некоторые рыночные прогнозы с 50%–м ростом цен на шоколад в ближайшее время, во "Львовской мастерской шоколада" на летний период ориентируются на умеренный рост цен – в пределах 10% от текущих .

"Особенно это касается чистого шоколада и шоколада с добавками. Цена на позиции, которые кроме чистого шоколада содержат значительное количество других ингредиентов, может меньше колебаться, в пределах 5%. Трудно назвать точный процент подорожания на осень и дальше, но надо быть готовыми к повышению цен в пределах 10–15%", – объясняют представители компании.

Во "Львовской мастерской шоколада" ежегодно пересматривают цены на продукцию и вводят новые товарные позиции, при формировании цены учитываются результаты и цены прошлых лет и ситуация на рынке в целом. К примеру, в 2024 году пасхальная продукция, занимающая не очень весомую долю в ассортименте производителя, выросла в цене не слишком существенно.

Александр Балдынюк подчеркивает, что шоколад не является базовым в рационе человека. Спрос на него будет зависеть от определенной психологической границы, после превышения которой большая часть потребителей откажется от такой покупки.

Скорее всего, динамика падения потребления премиального шоколада будет меньше, поскольку потребитель этой продукции учитывает цену не в первую очередь. Александр Балдынюк президент ассоциации "Укркондпром"

89 грн Психологический предел стоимости плитки шоколада

Эту психологическую границу озвучивает сеть магазинов возле дома "КОЛО": она составляет 89 грн за стандартную плитку. Более дорогостоящая продукция будет пользоваться у покупателей слабым спросом, добавляют в сети. При этом шоколад входит в ТОП–5 категорий продуктов, которые чаще всего покупают в "КОЛО".

У ритейлера предупреждают, что после Пасхи спрос на шоколад и другие кондитерские изделия дополнительно снизится. Однако такой спад будет вызван привычным сезонным колебанием, и не будет напрямую связан с ростом стоимости какао.

Откажутся ли украинцы от шоколада

Во "Львовской мастерской шоколада" не склонны думать, что население полностью откажется от шоколада или шоколадных изделий. Возможно уменьшение объемов потребления, особенно для чувствительных категорий населения, и сейчас существует угроза того, что они могут отдать предпочтение другим видам кондитерских изделий.

Компания может изменить рецептуру своей продукции, но для нее неприемлемо пренебрегать качеством сырья для удешевления своего шоколада, тем самым ставя под угрозу доверие потребителя. Основным продуктом производителя останется шоколад и шоколадные конфеты ручной работы, поэтому переход на другие кондитерские изделия не рассматривается.

Шоколадные конфеты "Львовская фабрика шоколада". Фото компании

"Мы будем пытаться минимизировать колебания и не делать резких скачков цен. Изменения будут внедряться постепенно и в случае крайней необходимости", – подчеркнули в "Мастерской".

Поддерживать текущий уровень качества без изменений в рецептуре планируют и "Житомирское лакомство". В новых рыночных условиях потребитель скорее купит меньше конфет, но приличного качества, отмечает Татьяна Никитич.

С другой стороны, некоторые производители будут дополнять ассортимент позиций с меньшим содержанием какао–продуктов, уточняет Александр Балдынюк. Это могут быть комбинированные продукты, например, бисквиты с шоколадом.

Подобная тенденция уже не один год существует как в Украине, так и за границей. Потребителям предлагают все больше продуктов, которые нельзя классифицировать как конкретно шоколад, карамель или мучную кондитерскую группу. Также покупатели активно переходят на снеки, поэтому подорожание какао может просто ускорить существующие процессы , добавляет президент "Укркондпрома".

В настоящее время в Украине регламент изготовления шоколада требует содержания не менее 35% какао, в противном случае этот продукт не имеет права называться шоколадом. Поэтому возможно появление на том на рынке продукции с минимально возможным содержанием какао, которое будет называться не шоколадом, а как–то иначе, прогнозирует Александр Балдынюк.

Уменьшение доли традиционного шоколада фиксирует и ритейл. До полномасштабного вторжения в сети "КОЛО" фиксировался тренд на здоровое питание и шоколад без добавления сахара, красителей и консервантов. С началом большой войны в корзине покупателя появились самые дешевые продукты. Одновременно с тем оборот шоколадных изделий увеличился с учетом уровня стресса в стране и перехода на калорийные быстрые перекусы. Впрочем, в 2024 году сеть все же ожидает возвращения к тренду здорового питания, констатируют в ее пресс–службе.