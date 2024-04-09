Шоколадна криза: Як глобальний дефіцит какао-бобів вплинув на український ринок і що буде з цінами

Ріст цін на шоколад в Україні навряд чи зостався непоміченим: плитка, яка рік тому коштувала 20–30 грн, тепер продається за 40–50 грн і вище. Причиною неприємного тренду стало здорожчання какао, головного інгредієнта цього продукту. На жаль, високі ціни на шоколад можуть зберігатися роками, тому галузі і споживачам доведеться пристосовуватися до нових умов.

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Чому дорожчає шоколад: головні причини

Світовий ринок какао лихоманить через дефіцит у Західній Африці, де вирощується більше половини глобального врожаю какао-бобів. Його спричинив збіг кількох факторів:

Наслідки кліматичного феномену Ель–Ніньйо . В 2023 році він спричинив рясні дощі, які змінилися сильною посухою. Рослина дуже вимоглива до змін погоди, тому подібні кліматичні відхилення суттєво пошкодили врожай;

Дерева какао завезені до Африки з басейну Амазонки, тому мають погану стійкість до африканських патогенів. Через високу вологість плантації додатково вразили грибкові інфекції та віруси;

Довгострокова нестача інвестицій у вирощування какао, місцеві фермери десятиліттями економили на всьому – від добрив до оновлення дерев на плантаціях;

Євросоюз у липні 2023 року заборонив імпорт какао–бобів, вирощених на територіях, де раніше були ліси. Також в Європу заборонили ввозити продукцію, вироблену з застосуванням праці дітей–робітників, що спричинило додатковий тиск на пропозицію какао.

Сукупність низки факторів призвела до рекордного в історії росту цін на какао. В перші дні квітня ф’ючерси на нього наблизились до позначки $10 тис./тонна (інформер – 1 квітня – $9873/тонна). За місяць ріст склав 61%, а за рік цей показник збільшився в 3,6 рази.

Поточне здорожчання ф'ючерсів на какао–боби є безпрецедентним за час торгів цим товаром. Дані: tradingeconomics.com

Як довго зберігатиметься тренд на зростання ціни

Тренд на дорогу сировину для виробництва шоколаду протримається декілька років, підкреслюють співрозмовники видання. В світі немає можливості швидко переорієнтувати поставки з Західної Африки за рахунок Латинської Америки, а відновлення плантацій в Кот–д’Івуарі и Гані потребуватиме часу і інвестицій.

Період високих цін на какао триватиме щонайменше 1,5–2 роки, зазначають в "Львівській майстерні шоколаду". Можливе подальше скорочення його врожаю через кліматичні зміни і економічні проблеми в деяких регіонах світу, тому складно точно прогнозувати тривалість періоду високих цін.

Справа не лише в зростанні цін, а і в фізичному дефіциті какао , підкреслює директор компанії "Житомирські ласощі" Тетяна Нікітіч. Вона посилається на дані ICCO, згідно з якими світове виробництво какао в 2024 році впаде на 11% – до 4,45 млн тонн, а дефіцит складе 374 тис. тонн.

Через цю кризу країни світу активно конкуруватимуть за какао, попит на який продовжує зростати. Тому далеко не факт, що Україна зможе повністю забезпечити себе сировиною для виробництва шоколаду. Через це зараз відсутні будь–які прогнози по цінам і доступності какао на період після травня 2024 року.

Проблеми кондитерів не обмежуються лише цінами на какао, додає Тетяна Нікітіч. В Україні є лише декілька підприємств, які можуть самостійно переробляти какао–боби в какао–продукти, з яких потім виготовляється шоколад. Більшість виробників купують за кордоном напівфабрикати: какао–масло і терте какао, ціноутворення яких ще більш ускладнене.

Ціни на какао–боби змінюються кожного дня, ми бачимо ріст по $100–200 на день. Але ціни на какао терте або какао–масло можуть підскочити і на $1000 за день". Тетяна Нікітіч директор компанії "Житомирські ласощі"

В умовах кризи компанії вимушені активно шукати постачальників какао–продукції, а їхнє керівництво постійно знаходиться на зв'язку з імпортерами, узгоджуючи можливі контракти на постачання альтернативних партій товару. Це аж ніяк не сприятиме стабілізації цін на шоколад зараз і в перспективі найближчих років, констатує директор "Житомирських Ласощів".

Чи варто очікувати зупинку українського виробництва

Проблем в галузі уникнути не вдасться, підкреслює президент асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк. Кондитерські фабрики будуть вимушені скорочувати випуск шоколаду, а недозавантаженість виробничих ліній додатково вдарить по рентабельності сегменту.

Масштаб цих проблем вже зараз відчули на собі деякі підприємства, розповідає Тетяна Нікітіч. Подекуди компанії продають вироблену продукцію, але отриманої виручки їм не вистачає навіть на придбання необхідної кількості сировини, не кажучи вже про інші витрати. В таких умовах представники галузі вимушені виробляти менше кондитерських виробів, і цей процес вже запущено. Деякі невеликі компанії вже зупинили виробництво кондитерських виробів з шоколадом в рецептурі.

За її словами, наперед придбати вдосталь сировини для фіксації витрат неможливо . Причин декілька:

Какао–боби і продукти їхньої переробки ще до рекордного подорожчання коштували дорого. Більшість виробників роблять запаси не більш ніж на 1–1,5 місяці, тому коливання цін на сировину швидко відображається на ціні готового продукту;

Наразі є складнощі з закупівлями сировини для поточних потреб, а робити запаси складніше, ніж будь–коли;

Підприємства галузі не мають оборотних коштів для такого хеджування витрат.

Оплачений товар зовсім не означає його наявності на складі, додає Тетяна Нікітіч. Сировина може доставлятись в Україну по морю тижнями і місяцями, і через це частина оборотних коштів залишається вкладеною в закупівельні контракти.

Здорожчання какао – не єдиний фактор здорожчання шоколаду і складнощів для виробників, уточнює директор з корпоративних зв'язків "Mars Україна" Руслан Скиба. Це, наприклад:

Вся продукція корпорації Mars імпортується в Україну з країн ЄС, тому на її вартість суттєво впливає обмінний курс валют;

Зростання цін на транспортування шоколадної продукції з ЄС до України, у тому числі і внаслідок блокування пунктів пропуску на польсько–українському кордоні.

При цьому головні шоколадні фабрики в Україні навряд чи закриються , підкреслює Олександр Балдинюк. В країні працює досить потужний сектор, на якому представлені великі світові гравці. Вони виробляють і експортують переважно шоколад преміального і високого цінового рівня. Їхня бізнес–модель дозволяє певним чином вирішити питання з сировиною, тому для великих кондитерських фабрик ситуація принципово не зміниться.

Виробництво шоколаду в Україні скоротиться, але не до мінімуму, оскільки великі гравці не захочуть втрачати позиції на внутрішньому ринку на користь менших фабрик.

"Шоколад в Україні буде, його пропозиція буде достатньою для наявного рівня споживання. У нас завжди є перевиробництво кондитерки, що стримує зростання цін. Звісно, доведеться поступитися маржинальністю, але ніхто з провідних виробників не зупинить виробництво" Олександр Балдинюк президент асоціації "Укркондпром"

Як зміняться ціни на шоколад

За словами експертів, важко прогнозувати вартість шоколаду в Україні в 2024 році, поки невідомою залишається цінова "стеля", на якій зупиниться ріст цін на какао.

90–грамові плитки шоколаду найчастіше пропонують за 50–60 грн. Фото: Delo.ua

Попри деякі ринкові прогнози з 50%–м ростом цін на шоколад найближчим часом, у "Львівській майстерні шоколаду" на літній період орієнтуються на помірне зростання цін - в межах 10% від поточних .

"Особливо це стосується чистого шоколаду та шоколаду із додатками. Ціна на позиції, що окрім чистого шоколаду мають у складі значну кількість інших інгредієнтів, може менше коливатись, в межах 5%. Важко сказати точний відсоток подорожчання на осінь і далі, але треба бути готовими до підняття цін в межах 10–15%", – пояснюють представники компанії.

У "Львівській майстерні шоколаду" щороку переглядають ціни на продукцію і вводять нові товарині позиції, при формуванні ціни враховуються результати та ціни минулих років, та ситуація на ринку загалом. Наприклад, в 2024 році великодня продукція, яка займає не дуже вагому частку в асортименті виробника, виросла у ціні не надто суттєво.

Олександр Балдинюк підкреслює, що шоколад не є базовим в раціоні людини, тому попит на нього залежатиме від певної психологічної межі, після перевищення якої велика частина споживачів відмовиться від такої покупки

Скоріш за все, динаміка падіння споживання преміального шоколаду буде найменшою, оскільки споживач цієї продукції враховує ціну не в першу чергу". Олександр Балдинюк президент асоціації "Укркондпром"

89 грн Психологічна межа вартості плитки шоколаду

Цю психологічну межу озвучує мережа магазинів біля дому "КОЛО": вона складає 89 грн за стандартну плитку. Більш дорога продукція користуватиметься у покупців слабким попитом, додають в мережі. При цьому шоколад входить до ТОП–5 категорій продуктів, які найчастіше купують у "КОЛО".

У ритейлера попереджають, що після Великодня попит на шоколад і інші кондитерські вироби додатково зменшиться. Проте такий спад буде викликаний звичним сезонним коливанням, і не буде прямо пов’язаним з ростом вартості какао.

Чи відмовляться українці від шоколаду

У "Львівській майстерні шоколаду" не схильні вважати, що населення повністю відмовиться від шоколаду або шоколадних виробів. Можливе зменшення обсягів споживання, особливо для чутливих категорій населення, і зараз є загроза того, що вони можуть віддати перевагу іншим видам кондитерських виробів.

Компанія має можливість змінити рецептуру своєї продукції, але для неї неприйнятно нехтувати якістю сировини для здешевлення свого шоколаду, тим самим ставлячи під загрозу довіру з боку споживача. Основним продуктом виробника залишається шоколад та шоколадні цукерки ручної роботи, тому перехід на інші кондитерські вироби не розглядається.

Шоколадні цукерки "Львівської фабрики шоколаду". Фото компанії

"Ми будемо намагатись мінімізувати коливання і не робити різких стрибків цін. Зміни впроваджуватимуться поступово та в разі крайньої потреби", – підкреслили в "Майстерні".

Тримати поточний рівень якості без змін в рецептурі планують і "Житомирські ласощі". В нових ринкових умовах споживач скоріше купить менше цукерок, але пристойної якості, зазначає Тетяна Нікітіч.

З іншого боку, деякі виробники доповнюватимуть асортимент позиціями з меншим вмістом какао–продуктів, уточнює Олександр Балдинюк. Це можуть бути комбіновані продукти, такі як бісквіти з шоколадом.

Подібна тенденція вже не один рік існує як в Україні, так і за кордоном. Споживачу пропонують все більше продуктів, котрі не можна класифікувати як конкретно шоколад, карамель або борошняну кондитерську групу. Також покупці активно переходять на снеки, тому подорожчання какао може просто пришвидшити вже існуючі процеси , додає президент "Укркондпрому".

Наразі в Україні регламент виготовлення шоколаду вимагає вмісту не менше 35% какао, в іншому випадку цей продукт не має права називатись шоколадом. Через це ймовірна поява на тому на ринку продукції з мінімально можливим вмістом какао, яка називатиметься не шоколадом, а якось інакше, прогнозує Олександр Балдинюк.

Зменшення частки традиційного шоколаду фіксує і ритейл. До повномасштабного вторгнення в мережі "КОЛО" фіксувався тренд на здорове харчування і шоколад без додавання цукру, барвників та консервантів. З початком великої війни в кошику покупця з'явилися найдешевші продукти. Одночасно з тим оборот шоколадних виробів збільшився з огляду на рівень стресу в країні та перехід на калорійні швидкі перекуси. Втім, у 2024 році мережа все ж очікує повернення до тренду здорового харчування, констатують в її прес–службі.