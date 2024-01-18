НАЗК внесло виробника шоколаду Barry Callebaut до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло провідного світового виробника шоколаду та какао-продуктів Barry Callebaut до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія продовжує утримувати в Росії 3 фабрики та сплачувати податки до її бюджету.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

У повідомленні йдеться, що після початку повномасштабного вторгнення швейцарська компанія Barry Callebaut постачала в країну-агресор шоколад під виглядом товарів першої необхідності. Крім того, вона доставляла свою продукцію російській кондитерській фабриці, шоколад якої входить до сухпайків армії РФ.

У НАЗК зазначають, що компанія Barry Callebaut виробляє товари під брендами Sicao та Chocovic, а також імпортує продукцію під брендами Callebaut, Cacao Barry, Carma, Mona Lisa, Bensdorp, Van Hauten, La Morella тощо. Кожен четвертий виріб із шоколаду та какао у світі виготовлено з продукції цієї компанії.

Barry Callebaut працює в Росії понад 15 років і має на її території 3 фабрики. У Москві в бізнес-центрі Alcon навіть розташовується Академія Шоколаду Barry Callebaut, яка є другою за розмірами у компанії.

В Росії Barry Callebaut здійснює свою діяльність через ТОВ "Барри Каллебаут НЛ Раша" та ТОВ "Барри Каллебаут Калининград". Разом вони сплатили податків до бюджету агресора на понад $33 млн у 2022 році. Також ТОВ "Барри Каллебаут НЛ Раша" є засновником ЗАТ "Инфорум-Пром" і ТОВ "Гор Трейд". Вони у 2022 році сплатили податків в РФ на майже $500 тис.

Крім того, як повідомляють в НАЗК, у листопаді 2022 року французьке представництво компанії Barry Callebaut COCOA AG постачало свою продукцію (какао-пасту, олію) російській кондитерській фабриці ТОВ "Верность Качеству" на близько $180 тис. Її шоколад входить до сухпайків армії агресора.

"Barry Callebaut продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій з державою-терористом. У 2023 році на ринок Росії компанією було імпортовано товарів на суму понад $94 млн, що більш ніж у 3 рази перевищує показники 2022 року. Серед імпортованих товарів - кондитерські вироби, сухі суміші, какао, какао-масло, пальмова олія, жир з Бельгії, Швейцарії, Естонії, Нідерландів, Німеччини, Італії, Індії, Іспанії", - пишуть в НАЗК.

"Військова операція в Україні була розпочата російським урядом, а не російським народом. Це різниця, яку ми пам'ятали, ухвалюючи ці важкі рішення. Крім того, ми є компанією, яка підтримуватиме своїх клієнтів. Нам не здається правильним усунутись від наших клієнтів та залишати їх без продукції споживачів, які не просили про цю військову операцію", - заявив виконавчий директор компанії Пітер Бун.

У НАЗК відмічають, що Barry Callebaut продовжує активно підтримувати економіку Росії і, відповідно, спонсорувати агресію проти України. Жодних спроб засудити війну Росії проти України від керівництва компанії не було.

Раніше повідомлялося, що НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника продуктів Vici. Агентству стало відомо, що попри те, що у березні 2022 року представники литовської Viciunai Group заявляли, що компанія залишить російський ринок, виробник не тільки не зупиняє свої потужності у РФ, але й шукає нових працівників та сплачує податки до бюджету країни-агресора.

Ще раніше НАЗК внесли до переліку міжнародних спонсорів війни бельгійську газову компанію Fluxys, три найбільші китайські нафто-газові компанії, двох провідних німецьких виробників високоточних верстатів Spinner та DMG Mori і ще багато компаній через те, що вони продовжують реалізовувати спільні проекти з РФ та фінансувати стратегічну галузь Росії сплатою значних податків.

Фото: ua.depositphotos.com