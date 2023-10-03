Три найбільші китайські нафто-газові компанії потрапили до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) та China National Petroleum. Corporation (CNPC).

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Зазначається, що три найбільші китайські нафтогазові компанії продовжують реалізовувати спільні проекти з РФ та фінансувати стратегічну галузь Росії сплатою своїх значних податків.

Так, CNOOC Group – третя за величиною національна нафтова компанія Китаю після CNPC та Sinopec. Вона є найбільшим морським видобувачем нафти та газу в КНР.

Дочірня компанія CNOOC Limited, як і інша китайська компанія CNPC, мають по 10% акцій у проекті «Арктик СПГ-2», що розташований на півострові Гидан в Арктичному регіоні РФ. Капітальні вкладення для запуску проекту «Арктик СПГ-2» на повну потужність оцінюються у 21,3 млрд дол. США.

"Від початку повномасштабного вторгнення компанія продовжувала активно нарощувати співпрацю з Росією. У липні 2023 року було добудовано та спущено на воду першу лінію зрідження природного газу (ЗПГ) на плавучій основі гравітаційного типу, так званий «плавучий завод», проекту «Арктик СПГ-2». Участь у його відкритті брав особисто президент країни-агресорки Владімір Путін", - зауважили в НАЗК.

Реалізація цього проекту може збільшити частку Росії на світовому ринку зрідженого природного газу до 15%, наразі її частка складає близько 8%.

Крім того, російська пропаганда також приділяє надзвичайну увагу реалізації проекту.

"Інфраструктурні об’єкти зі зрідження природного газу показують, що ні про яку ізоляцію Росії від решти світу і технологій, як говорить західна пропаганда, немає. Введення в експлуатацію такого заводу стане тріумфом, який спростовуватиме всі наративи Заходу», – пишуть у російських ЗМІ.

Sinopec Group – це друга за величиною державна компанія Китаю, яка займається видобутком викопного палива та спеціалізується на переробці сирої нафти.

"Ще наприкінці березня 2022 року представник Sinopec заявив, що китайська державна енергетична компанія продовжуватиме купувати сиру нафту та газ у Росії, навіть якщо західні демократії посилять санкції у відповідь на вторгнення РФ в Україну", - підкреслили в НАЗК.

Корпорація володіє 10% відсотками акцій ПАТ «Сибур Холдинг», при цьому за І півріччя 2023 року російським холдингом було сплачено податків до бюджету держави-агресора на суму 33 млрд руб. (або 347 млн дол. США).

Sinopec через підконтрольну «Соихл Гонконг Холдинг Лимитед» також володіє часткою 40% у ТОВ «Амурский газохимический комплекс». У 2022 році, цим підприємством було сплачено податків на суму 2,1 млрд руб. (або 30 млн дол. США) до бюджету РФ.

China National Petroleum Corporation – найбільша китайська національна нафтогазова корпорація та одна з найбільших світових енергетичних компаній з видобутку нафти та газу.

Прибуток корпорації у 2022 році зріс більш ніж удвічі, збільшившись до 21 млрд дол. США на тлі глобального скорочення поставок нафти, частково через війну в Україні.

China National Petroleum Corporation має значну інтеграцію з найбільшими компаніями росії у сфері нафтогазової галузі, а також урядом держави-терориста. Серед основних спільних проєктів:

ВАТ «Ямал СПГ» (спільний проєкт з підсанкційною компанією ПАТ «Новатек», у якому CNPC володіє 20% акцій);

проєкт «Арктик СПГ-2» (спільний проєкт з підсанкційною компанією ПАТ «Новатек», у якому CNPC володіє часткою 10%);

газопровід «Сила Сибіру» (CNPC та підсанкційний АТ «Газпром» є операторами зазначеного газопроводу);

нафтопровід «Сковородино-Мохе-Дацин» тощо.

"Володіючи часткою компаній в РФ, CNCP сплачує значні податки до бюджету агресора, що дає змогу продовжувати цю війну. Так, сума податку на прибуток «Ямал СПГ» у 2022 році становила близько 80 млрд руб. (або 1,14 млрд дол. США)", - повідомили в НАЗК.

Крім того, у вересні 2022 року «Газпром» і CNPC домовилися перейти на оплату послуг в національних валютах (рублях і юанях), що посилює та стабілізує російський рубль попри введені санкції.

Раніше НАЗК внесло двох провідних німецьких виробників високоточних верстатів Spinner та DMG Mori до переліку міжнародних спонсорів війни.