Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Petroleum. Корпорация (CNPC).

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Отмечается, что три крупнейших китайских нефтегазовых компании продолжают реализовывать совместные проекты с РФ и финансировать стратегическую отрасль России уплатой налогов.

Так, CNOOC Group – третья по величине национальная нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec. Она является самым крупным морским добытчиком нефти и газа в КНР.

Дочерняя компания CNOOC Limited, как и другая китайская компания CNPC, владеют по 10% акций в проекте "Арктик СПГ-2", расположенном на полуострове Гидан в Арктическом регионе РФ. Капитальные вложения для запуска проекта Арктик СПГ-2 на полную мощность оцениваются в 21,3 млрд дол. США.

"С начала полномасштабного вторжения компания продолжала активно наращивать сотрудничество с Россией. В июле 2023 года была достроена и спущена на воду первая линия сжижения природного газа (СПГ) на плавучей основе гравитационного типа, так называемый плавучий завод"". Участие в его открытии принимал лично президент страны-агрессорки Владимир Путин", - отметили в НАПК.

Реализация этого проекта может увеличить долю России на мировом рынке сжиженного природного газа до 15%, в настоящее время ее доля составляет около 8%.

Кроме того, российская пропаганда также уделяет большое внимание реализации проекта.

"Инфраструктурные объекты по сжижению природного газа показывают, что ни о какой изоляции России от остального мира и технологий, как говорит западная пропаганда, нет. Ввод в эксплуатацию такого завода станет триумфом, который будет опровергать все нарративы Запада ", – пишут в российских СМИ. .

Sinopec Group – это вторая по величине государственная компания Китая, занимающаяся добычей ископаемого топлива и специализирующаяся на переработке сырой нефти.

"Еще в конце марта 2022 года представитель Sinopec заявил, что китайская государственная энергетическая компания будет продолжать покупать сырую нефть и газ у России, даже если западные демократии усилят санкции в ответ на вторжение РФ в Украину", - подчеркнули в НАПК.

Корпорация владеет 10% процентами акций ПАО "Сибур Холдинг", при этом за I полугодие 2023 года российским холдингом были уплачены налоги в бюджет государства-агрессора на сумму 33 млрд руб. (или 347 млн долл. США).

Sinopec через подконтрольную "Соихл Гонконг Холдинг Лимитед" также владеет долей 40% в ООО "Амурский газохимический комплекс". В 2022 году, этим предприятием было уплачено налоги на сумму 2,1 млрд руб. (или 30 млн долл. США) в бюджет РФ.

China National Petroleum Corporation – крупнейшая китайская национальная нефтегазовая корпорация и одна из крупнейших мировых энергетических компаний по добыче нефти и газа.

Прибыль корпорации в 2022 году выросла более чем в два раза, увеличившись до 21 млрд дол. США на фоне глобального сокращения поставок нефти, частично из-за войны в Украине.

China National Petroleum Corporation имеет значительную интеграцию с крупнейшими компаниями России в сфере нефтегазовой отрасли, а также правительством государства-террориста. Среди основных общих проектов:

ОАО "Ямал СПГ" (совместный проект с подсанкционной компанией ПАО "Новатек", в котором CNPC владеет 20% акций);

проект "Арктик СПГ-2" (совместный проект с подсанкционной компанией ПАО "Новатек", в котором CNPC владеет долей 10%);

газопровод "Сила Сибири" (CNPC и подсанкционный АО "Газпром" являются операторами указанного газопровода);

нефтепровод "Сковородино-Мохе-Дацин" и т.д.

"Владея долей компаний в РФ, CNCP платит значительные налоги в бюджет агрессора, что позволяет продолжать эту войну. Так, сумма налога на прибыль "Ямал СПГ" в 2022 году составляла около 80 млрд руб. (или 1,14 млрд долл. США) )", - сообщили в НАПК.

Кроме того, в сентябре 2022 года "Газпром" и CNPC договорились перейти на оплату услуг в национальных валютах (рублях и юанях), что усиливает и стабилизирует российский рубль, несмотря на введенные санкции.

Ранее НАПК внесло двух ведущих немецких производителей высокоточных станков Spinner и DMG Mori в перечень международных спонсоров войны.