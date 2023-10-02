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OTP Bank окончательно исключили из списка международных спонсоров войны

OTP Bank окончательно исключили из списка международных спонсоров войны
НАПК окончательно исключило венгерский OTP Bank из списка международных спонсоров войны

2 октября Национальное агентство по предотвращению коррупции решило окончательно исключить венгерский OTPBank из списка международных спонсоров войны.

Об этом агентство сообщило в Twitter.

В НАПК отметили, что в ходе дискуссий, которые продолжались последние несколько дней в круглосуточном режиме с участием Службы внешней деятельности ЕС, OTP Bank взял на себя ряд обязательств по своим будущим планам на российском рынке.

В Украине ожидают, что банк выполнит достигнутую договоренность без промедлений.

Еще 29 сентября НАПК решило пойти на уступки Венгрии и приостановило статус в перечне международных спонсоров войны венгерского OTP Bank.

Такое решение было принято с расчетом, что оно приведет к разблокированию Венгрией 500 миллионов евро жизненно необходимой военной помощи Украине из Европейского фонда мира.

В качестве условия разблокирования средств премьер Виктор Орбан называл снятие такого статуса для крупнейшего венгерского банка. В июле стало известно, что Венгрия также выступила против предложения Евросоюза создать долгосрочный фонд в объеме до 20 миллиардов евро для поддержки армии Украины, требуя изъятия OTP Bank из упомянутого реестра.

Однако после того, как НАПК приостановило статус в перечне международных спонсоров войны OTP, Венгрия заявила, что временное исключение Украиной будапештского OTP Bank из списка международных спонсоров войны в попытке разблокировать военную помощь Европейского Союза существенно не меняет ситуацию.

Автор:
Татьяна Гойденко