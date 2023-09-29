НАПК приостановило статус спонсоров войны для венгерского OTP Bank и пяти греческих морских перевозчиков

Национальное агентство по предотвращению коррупции приостановило статус в перечне международных спонсоров войны венгерского OTP Bank и пяти греческих компаний-перевозчиков – Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers, Thenamaris Ships Management, Minerva Marine и TMC Tankers.

Как говорится в сообщении агентства, которое ранее не шло на подобные шаги, такое решение было принято по результатам переговоров между его представителями и представителями компаний и правительств этих стран по прекращению сотрудничества с Россией.

"Отныне на портале "Война и санкции" в разделе "Международные спонсоры войны" эти шесть компаний будут иметь временно приостановленный статус. Дальнейшее исключение их из перечня будет зависеть от выполнения указанных условий", - отмечают в НАПК.

Помимо этого, агентство надеется, что такое решение приведет к разблокированию Венгрией 500 миллионов евро жизненно необходимой военной помощи Украине от Европейского союза, а также исключит возможность блокирования Грецией будущего пакета санкций ЕС, направленного на уменьшение возможности РФ продолжать войну.

"Агентство всегда открыто к сотрудничеству с международным бизнесом и готово провести консультации по шагам, необходимым для исключения из перечня", - подчеркивают в ведомстве.

Напомним, что пять греческих морских перевозчиков были внесены в список спонсоров войны в начале августа. В свою очередь, OTP Bank, дочерний банк которого работает и в Украине, НАПК внесло в него в начале мая. 16 мая венгерское правительство сообщило, что заблокировало выделение очередного транша в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира для Украины.

В качестве условия разблокирования средств премьер Виктор Орбан называл снятие такого статуса для крупнейшего венгерского банка. В июле стало известно, что Венгрия также выступила против предложения Евросоюза создать долгосрочный фонд в объеме до 20 миллиардов евро для поддержки армии Украины, требуя изъятия OTP Bank из упомянутого реестра.