Орбан назвал условия, при которых разблокирует предоставление Украине транша из фонда мира

Венгрия будет в дальнейшем блокировать выделение средств на помощь Украине из Европейского фонда мира, если Киев оставит действующим ограничения против венгерских компаний, в том числе крупнейшего банка Венгрии OTP Bank.

OTP поддерживает бизнес в России и Украине, но премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президентский указ не разрешает банку продать свое российское подразделение, пишет Bloomberg.

"Это вопрос принципов. Если такая страна как Украина хочет получить вашу финансовую поддержку, если вам нужны наши деньги, пожалуйста, уважайте нас и не налагайте санкций на наши компании", — сказал Орбан.

22 мая министры иностранных дел ЕС на заседании в Брюсселе не смогли прийти к соглашению о выделении 8-го транша для Украины на закупку вооружения, поскольку Венгрия не соглашается с тем, что Европейский Союз использует Европейский фонд мира исключительно для поддержки Украины.

На минувшей неделе министр иностранных дел Петер Сийярто объявил, что Венгрия заблокирует дальнейшую помощь ЕС Украине и антироссийские санкции, ссылаясь на решение Киева включить OTP Bank, крупнейшего кредитора Венгрии, в свой список международных спонсоров войны.

Министр иностранных дел подтвердил позицию Венгрии в понедельник на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, вызвав критику со стороны других членов ЕС.

"Я разочарован, точнее, раздражен поведением наших венгерских друзей", – заявил министр обороны Германии Борис Писториус журналистам в Брюсселе.