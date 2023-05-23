Орбан назвав умови, за яких розблокує надання Україні траншу з фонду миру

Угорщина надалі блокуватиме виділення коштів на допомогу Україні з Європейського фонду миру, якщо Київ залишить чинним обмеження проти угорських компаній, зокрема найбільшого банку Угорщини OTP Bank.

OTP підтримує бізнес в Росії та Україні, але прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президентський указ не дозволяє банку продати свій російський підрозділ, пише Bloomberg.

"Це питання принципів. Якщо така країна, як Україна, хоче отримати вашу фінансову підтримку, якщо вам потрібні наші гроші, будь ласка, поважайте нас і не накладайте санкцій на наші компанії", — сказав Орбан.

22 травня міністри закордонних справ ЄС під час засіданні у Брюселі не змогли дійти згоди щодо виділення 8-го траншу для України на закупівлю озброєння, оскільки Угорщина не погоджується з тим, що Європейський Союз використовує Європейський фонд миру виключно для підтримки України.

Минулого тижня міністр закордонних справ Петер Сійярто оголосив, що Угорщина заблокує подальшу допомогу ЄС Україні та антиросійські санкції, посилаючись на рішення Києва включити OTP Bank, найбільшого кредитора Угорщини, до свого списку міжнародних спонсорів війни.

Міністр закордонних справ підтвердив позицію Угорщини в понеділок на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, викликавши критику з боку інших членів ЄС.

"Я розчарований, точніше, роздратований поведінкою наших угорських друзів", – заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус журналістам у Брюсселі.