В Угорщині заявили, що блокуватимуть подальшу допомогу ЄС Україні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив у середу, що його країна блокуватиме подальшу фінансову допомогу ЄС Україні через все войовничішу позицію з боку Києва.

"Справедливо сказати, що з нас вистачить", — сказав він на брифінгу у Відні, перерахувавши події, які стали основою для рішення Угорщини, пише Вloomberg.

Сійярто заявив, що Україна обмежує права на освіту етнічних угорців країни та внесла найбільший банк Угорщини OTP Bank Nyrt до списку компанії, які продовжують вести бізнес у Росії.

"Я хочу чітко пояснити, що поки Україна тримає OTP у своєму списку міжнародних спонсорів війни, ми не можемо підтримувати рішення, які вимагають нових економічних і фінансових жертв з боку Європейського Союзу та його держав-членів. Те саме стосується санкцій", — сказав Сійярто.

Окрім цого, прем’єр-мініста Віктор Орбан зволікав із підтримкою санкцій блоку проти Росії та відмовився приєднатися до інших членів, постачаючи зброю Україні.

Він також закликав ЄС розглянути можливість скорочення фінансування Києва, що, на думку критиків, схоже на капітуляцію перед агресією Москви.

Днями Угорщина вже заблокувала транш фінансової допомоги ЄС Україні в розмірі 500 мільйонів євро (542 мільйони доларів) і не хоче підтримувати подальші санкції проти Росії.