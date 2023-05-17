В Венгрии заявили, что блокировать дальнейшую помощь ЕС Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в среду, что его страна будет блокировать дальнейшую финансовую помощь ЕС Украине из-за все более воинственной позиции со стороны Киева.

"Справедливо сказать, что у нас хватит", - сказал он на брифинге в Вене, перечислив события, которые стали основой для решения Венгрии, пишет Вloomberg.

Сийярто заявил, что Украина ограничивает право образования этнических венгров страны и внесла крупнейший банк Венгрии OTP Bank Nyrt в список компании, которые продолжают вести бизнес в России.

"Я хочу четко объяснить, что пока Украина держит OTP в своем списке международных спонсоров войны, мы не можем поддерживать решения, требующие новых экономических и финансовых жертв со стороны Европейского Союза и его государств-членов. Это же касается санкций", — сказал Сийярто. .

Кроме этого, премьер-министр Виктор Орбан медлил с поддержкой санкций блока против России и отказался присоединиться к другим членам, поставляя оружие Украине.

Он также призвал ЕС рассмотреть возможность сокращения финансирования Киева, что, по мнению критиков, сродни капитуляции перед агрессией Москвы.

На днях Венгрия уже заблокировала транш финансовой помощи ЕС Украине в размере 500 миллионов евро (542 миллиона долларов) и не хочет поддерживать дальнейшие санкции против России.