"Какой смысл?": Орбан подверг сомнению необходимость существования ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг сомнению необходимость существования Европейского Союза, поскольку блок, по его мнению, не выполняет свои начальные миссии. Об этом пишет Bloomberg.

Во время визита в венгерский город Веспрем, который является одной из культурных столиц ЕС в этом году, Орбан раскритиковал блок за экономическое замедление, поражающее большую часть земного шара, и за его ответ на вторжение России в Украину.

"Современная форма европейского сотрудничества была управляема двумя миссиями: миром и благополучием. Если оно не может выполнить две свои первоначальные миссии, то какой смысл ЕС?" – сказал венгерский премьер.

Как отмечает Bloomberg, антиевропейская риторика Орбана усилилась после того, как ЕС усилил финансовое давление на Венгрию. Противостояние по вопросам верховенства права и коррупции привело к тому, что Брюссель отказался предоставить более 30 млрд долларов помощи Венгрии. Также это вызвало спекуляции касательно, того, намерен ли Орбан вывести страну из ЕС, хотя правительство неоднократно отрицало это.

Венгерский премьер утверждал, что Евросоюз должен отменить санкции, наложенные на Россию, ведь они, по словам чиновника, повлекли за собой углубление рецессии в Венгрии. Также он призвал блок рассмотреть вопрос о прекращении помощи Украине как способ покончить с войной.

Напомним, что Виктор Орбан известен своими скандальными заявлениями касательно Украины и российской агрессии. В частности, в апреле он заявил, что Украина – "финансово несуществующая страна", и без поддержки партнеров война сразу закончится.

Глава венгерского правительства неоднократно подвергался критике за его слова и попал в базу "Миротворец".