Орбан заявил о возможном пересмотре дружеских отношений Венгрии и РФ

Венгрии, возможно, придется пересмотреть свои дружеские отношения с РФ из-за изменения геополитических реалий после полномасштабного вторжения россиян в Украину. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Bloomberg.

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Он отметил, что поддержка связей между Венгрией и РФ – в интересах Будапешта, особенно из-за энергетической зависимости. Однако отношения Европы с Москвой могут не восстановиться после окончания войны, что заставит Венгрию приспособиться.

"Я понимаю необходимость восстановления российско-европейских отношений после войны, но это далеко от реальности. Вот почему внешняя и экономическая политика Венгрии должна серьезно подумать о том, какие отношения мы можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10-15 лет", – сказал Орбан.

Bloomberg отмечает, что пока неясно, означают ли эти слова Орбана изменение политики в отношении России. Аналогичные мысли он высказывал после победы на выборах в 2022 году.

Напомним, что Виктор Орбан отмечался неоднозначными заявлениями касательно агрессии РФ против Украины, из-за чего подвергался критике и попал в базу "Миротворец".

В частности, не так давно венгерский премьер сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". После этого МИД Украины вызвал посла Венгрии.