"Ничейная земля": МИД вызвал посла Венгрии из-за заявления Орбана

Министерство иностранных дел вызывает посла Венгрии из-за того, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан сравнил Украину с Афганистаном.

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Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

" о время общения с журналистами премьер-министр Венгрии сравнил Украину с "Афганистаном" и назвал ее "ничейной землей". Очередное пренебрежительное высказывание Виктора Орбана в адрес Украины. Такие заявления категорически неприемлемы", - отметил он.

Николенко подчеркнул, что Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно подрывая возможность дальнейшего диалога между двумя соседними странами.

"В МИД Украины будет вызван посол Венгрии для откровенного разговора. Оставляем за собой право принятия и других мер реагирования", - подчеркнул он.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт будет ветировать любые санкции Европейского Союза против России, касающиеся атомной энергетики.